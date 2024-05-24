Якщо ці запитання не залишили вас байдужими, до вашої уваги інтерв’ю з київською музейною реставраторкою Ольгою Буравчук . Вона розповіла «ФАКТАМ» про лялькові сервізи, які сьогодні є предметом колекціонування.

А чи зберіглися у вас іграшки вашого дитинства? Чи пам’ятаєте свої улюблені? Чи була у вас іграшка мрії?

Дитинство неможливо уявити без іграшок. Сьогодні у магазинах їх таке різноманіття!

— Мистецтво виготовлення лялькових будинків зародилося в XVII столітті в Європі, — розповідає Ольга Буравчук. — Наприклад, у Німеччині вони слугували окрасою інтер'єру і практичним посібником з ведення домашнього господарства для дівчаток. Мабуть, тоді ж почали створювати ляльковий посуд. Адже діти люблять годувати ляльок, готувати для них різноманітні смаколики й відчувати себе у цьому процесі дорослими.

Дитячий посуд є двох типів: ляльковий (мініатюрний) і власне дитячий, з якого можна їсти й пити. Виробництво і того, і іншого не було масовим. Уже від середини XIX століття чимало порцелянових мануфактур почали випускати посуд для лялькових будиночків. Наявність таких іграшок у дитини була показником статусності родини, де батьки могли дозволити вишукані забаганки для дітей. Протягом майже століття лялькові сервізи залишалися предметами малодоступної розкоші.

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Мініатюрний ляльковий посуд вражає вишуканістю та красою

Старовинного лялькового посуду до наших часів дійшло не так вже й багато. Уявлення про нього можна скласти, зокрема зі старовинних європейських листівок кінця XIX — початку XX століть з великодніми чи різдвяними сюжетами, де зображені маленькі діти за столиком, сервірованим мініатюрними чашечками та чайничками. Такі сентиментальні сюжети були дуже поширені в салонній фотографії. Часто трапляються фото, де малюки пригощають своїх ляльок і ведмедиків чаєм з мініатюрного чайного сервізу. Іноді на світлині можна побачити дівчинку, яка пила чай з дитячої чашечки, а у ляльки була своя, лялькова. Є цікаві листівки та фото з чаюванням, де за столом лише ляльки та ведмедики.

— Яка з країн першою почала виробництво лялькового та дитячого посуду?

— Це достеменно не відомо, але лідерами з виробництва були Німеччина, Франція і Велика Британія. Дитячі та лялькові сервізи створювались подібними до сервізів дорослих як за складом, так і за дизайном.

Цей ляльковий французький сервіз, за словами Ольги Буравчук, створений на початку минулого століття

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Дивовижними є сервізи, де предмети посуду мають форми фруктів і овочів, а іноді й тварин. Крім звичного квіткового або геометричного орнаментів у розписах застосовувались дитячі сюжети — іноді з казковими персонажами. Іграшковий посуд випускався різних розмірів, що залежало від розмірів лялькових будиночків та меблів. Сервізи продавались у спеціальних коробках. Іноді коробки мали вигляд буфетів, які розкладалися. Це були свого роду іграшки-трансформери того часу.

«Витончені чашки з химерними ручками та чайники з вишукано вигнутими носиками були справжніми витворами порцелянового мистецтва»

— Чудові дитячі та лялькові сервізи створювали Майсенська фарфорова мануфактура та Берлінська королівська мануфактура, — продовжує Ольга Буравчук. — Відома своїм вишуканим і багато декорованим посудом французька фарфорова фабрика в Ліможі пропонувала лялькові сервізи з надзвичайно гарними формами, розписом і навіть ліпними квітами. Залежно від складу, якості та часу створення сервізи цих мануфактур можуть коштувати стільки ж, скільки й сервізи для дорослих, навіть по 1500 — 2000 євро. Одне зі старовинних порцелянових виробництв Тюрінгії — мануфактура Кала (Kahla) веде свій початок від 1844 року. На початку минулого століття тут виготовляли дитячі чашечки, розраховані на використання малюками 3−7 років, а також зовсім мініатюрний ляльковий посуд.

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Після Другої світової війни завод Kahla був націоналізований і став одним із провідних порцелянових виробництв НДР. Із середини 1950-х років концерн VEB Porzellankombinat Kahla виробляв фарфор як для домашнього вжитку, так і для готелів та ресторанів, але особливою лінією виробництва, як і раніше, залишалися лялькові сервізи. Витончені чашки з химерними ручками та чайники з вишукано вигнутими носиками були справжніми витворами порцелянового мистецтва.

— Цікаво.

— Сьогодні лялькові та дитячі сервізи минулих епох перетворилися на престижні предмети колекціонування. Крім вище згаданих рідкісними є польські та чеські сервізи, особливо ж — югославські середини минулого сторіччя. Треба відзначити, що зі збільшенням обсягів виробництва дитячого та лялькового посуду багато виробників переставали маркувати свою продукцію, і тому часто дуже важко співвіднести той чи інший виріб не лише із заводом, а і з країною-виробником.

Німецький чайний сервіз 1960-1970 років - з ручним розписом

— Чи випускали ляльковий та дитячий посуд в Україні?

— Так. Столові та чайні лялькові сервізи були обов’язковою асортиментною лінією на фарфорових заводах в Довбиші, Городниці і Баранівці Житомирської області. Мініатюрні чашечки заввишки близько 3,5 см, чайнички і супниці висотою 4−6 см таких же форм, як справжні. Декорували їх як покриттям під трафарет, так і деколлю. Серед відомих фарфористів, які розробляли проєкти лялькових сервізів, слід згадати перш за все Світлану Голембовську і Ольгу Рапай, які працювали на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі.

«Порцеляновий ляльковий посуд можна купити на барахолках, в антикварних крамницях, на інтернет-аукціонах»

— Які лялькові сервізи вважаються найціннішими?

— Найвище цінується антикварний посуд відомих мануфактур, а також сучасний авторський. Походження предмета має бути документально підтверджене клеймом або підписом художника. Цінними вважаються і старовинні фігурні сервізи предметами у вигляді фруктів та овочів, тварин, або будиночків. Порцеляновий ляльковий посуд зазвичай можна купити на барахолках, в антикварних крамницях, на інтернет-аукціонах.

Всі предмети цього німецького фарфорового сервізу, створеного на початку минулого століття, мають форму полуниці. Так він виглядає у коробці із різдвяним сюжетом

— Хто колекціонує ляльковий та дитячий посуд?

— Зазвичай люди, які колекціонують ляльок або лялькові будиночки. Є, щоправда, і ті, хто збирає тільки посуд. Іноді у колекціонерів порцеляни є в колекціях розділ — «ляльковий та дитячий посуд».

Ляльки за чаюванням – це виглядає дуже мило

— Чи доводилось вам реставрувати старовинний ляльковий та дитячий посуд?

— Так, але для мене це звична справа. Реставрую його, як і інший фарфор чи кераміку.

Ольга Буравчук: «Моя колекція налічує близько двадцяти лялькових сервізів»

— Розкажіть про свою колекцію лялькових сервізів.

— Все почалось з малого. На барахолці я купила маленький іграшковий меблевий гарнітур, а додадком до нього був ляльковий посуд. Саме тоді ним і зацікавилась. Так за рік в мене назбиралося близько двадцяти лялькових сервізів і з пів сотні розрізнених предметів.

Раніше музейна реставраторка Ольга Буравчук розповіла про історію та сьогодення однієї з найулюбленіших у дітей іграшок — плюшевого ведмедика.

Фото з альбому Ольги Буравчук

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