«Антикварні лялькові кулінарні книги є дуже рідкісними і користуються у колекціонерів великим попитом», — музейна реставраторка Ольга Буравчук

А чи зустрічали ви колись у продажу лялькові кулінарні книги чи принаймні чули про них? А вони, виявляється, здавна були дуже популярні у багатьох країн світу. Лялькові книги рецептів випускались у Німеччині, Франції та Великобританії…

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Про надзвичайно цікавий світ ляльок та лялькової атрибутики «ФАКТАМ» розповіла музейна реставраторка Ольга Буравчук, яка раніше повідомила, що у колах європейської аристократії лялькові будиночки завжди були бажаним подарунком на Різдво.

Світ ляльок та лялькової атрибутики надзвичайно цікавий

«Для іграшкової кухні можна було придбати навіть вафельницю або прес для гороху»

- Діти завжди гралися з ляльками й готували для них «їжу», — говорить Ольга Буравчук. — Я в дитинстві теж варила суп із кульбаб і пекла пісочне печиво. Але, виявляється, меню для ляльок може бути дуже різноманітним. У середині 19 століття почався масовий випуск ляльок і лялькових кухонь. На додаток до кухонь випускали і кулінарні книжки з рецептами для ляльок…

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Однією з перших таких збірок була «Маленька кулінарна книга для лялькової кухні», опублікована в 1854 році. Вона мала надзвичайний успіх, витримала численні перевидання. Слідом за цією книгою з явились й інші. Серед авторів були відомі німецькі автори кулінарних книг для дорослих. Рецепти в лялькових кулінарних книгах адаптовані до можливостей іграшкової кухні: вони, зазвичай, досить прості і не потребують дорогих інгредієнтів. В основному рецепти базувались на продуктах, які зазвичай щоденно застосовувались у приготуванні страв. Це молоко, яйця, манна крупа, яблука… Сьогодні антикварні лялькові кулінарні книги є дуже рідкісними і користуються у колекціонерів великим попитом.

— Якого розміру зазвичай ці книги?

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- Їх можна легко помістити на долоні. І це не випадково. Такі книги створювались з розрахунком, щоб їх можна було поставити на іграшкову полицю або дати в руки ляльці.

Зазвичай лялькові книги були такі мініатюрні, що поміщались на долоні

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— Що собою являла іграшкова плита?

— Вона була популярною іграшкою та різдвяним подарунком для дівчаток, починаючи з другої половини 19 століття. Це була окремо стояча плита заввишки до 30 см, яку можна було нагрівати за допомогою спирту, а отже, вона була повністю функціональною — фактиччно зменшеною копією звичайної плити. Більшість моделей були обладнані кількома варильними поверхнями та духовкою, а кухонне приладдя включало каструлі та сковорідки, форми для випікання, миски та інший посуд. Для лялькової кухні можна було придбати навіть вафельницю або прес для гороху.

— Неймовірно…

— Іноді до лялькової кухні зовні прикріплювали водопровід у вигляді резервуара, з якого трубою або шлангом вода надходила до маленької раковини, що давало змогу мити ляльковий посуд. Те, що було доступно у звичайній кухні для приготування їжі та ведення домашнього господарства, намагались відтворити і у кухні ляльковій. Наприклад, на лялькових кухнях можна було збивати вершки та масло, обсмажувати та молоти зерна кави і навіть робити морозиво. Варіанти обладнання для лялькових кухонь завжди були найсучаснішими. Нові технічні досягнення (наприклад, морозильник) часто з'являлися на ляльковій кухні раніше, ніж у рідній домівці дитини.

Рецепти у книгах нумерувались таким чином

«У лялькових кулінарних книгах були рецепти і меню, інформація про продукти, інструкції з використання кухонного приладдя»

— На який вік були розраховані лялькові кулінарні книги?

- Від 8 до 14 років. Така книга була доповненням до маленької кухонної плити. Тут були рецепти і меню, інформація про продукти, інструкції з використання кухонного приладдя.

Метою була підготовка дівчинки до її подальшої ролі дружини, домогосподарки та матері. Доньки з багатих сімей мали навчитися основам кухонної та хатньої роботи, щоб мати змогу контролювати слуг на кухні.

— Чи були лялькові плити, що працювали на спирту, безпечні у використанні?

— Використання спиртівки, безумовно — це певний ризик травмування. Саме тому в багатьох книгах з лялькової кулінарії підкреслюється, що приготування їжі на ляльковій плиті завжди має відбуватися під наглядом дорослого, дівчаткам вже в ранньому віці таким чином говорили про відповідальність. Взагалі безпеці приділялась велика увага: механізми подрібнення функціональних кавомолок розташовувалися глибоко всередині приладу, щоб захистити дитячі пальці.

— Чи правда, що лялькову плиту зазвичай встановлювали в будинку лише на період зимових свят?

— Так. Потім дитячу кухню зазвичай ховали на горище до наступного року. А у період різдвяних свят дівчатка могли спробувати готувати на ляльковій плиті, запросити подруг на чаювання або каву, влаштувати лялькові вечірки або дати родині скуштувати приготовану ними їжу. Відповідно, більшість лялькових кулінарних книг містять різдвяні рецепти страв (особливо випічки). Серед них — пряники, анісове печиво, різдвяний пудинг… Деякі книги містили меню для Святвечора, Різдва і Нового року.

«Особливою популярністю користувались різні види печива: лимонне, пісочне, горіхове, віденське…»

— Цікаво, чи можна за ляльковими рецептами справді готувати?

— Чому б ні? Тільки інгредієнтів має бути зазвичай більше. Ось кілька рецептів з «Nürnberger Puppen-Kochbuch. Herausgegeben von Tante Betty. Neunte Auflage», виданої у Німеччині у 1896 році.

Чорнослив у шоколаді 35 грамів сушених слив помийте, відваріть у воді до м'якості, потім злийте воду і видаліть кісточки. Тепер обсмажте сливи у гарячому вершковому маслі або смальці (знадобиться 9 грамів (½ фунта). Смажачи, постійно помішуйте, щоб вони не підгоріли. Тепер змішуємо 9 грамів (½ фунта) тертого шоколаду з 6 грамами цукру. Обваляйте у цій суміші сливи, поки вони ще теплі, а потім красиво викладіть їх на тарілку.

Ольга Буравчук: «В основному рецепти в лялькових кулінарних книгах базувались на інгредієнтах, які зазвичай щоденно застосовувались у приготуванні страв»

— Мабуть, смачно.

— Особливою популярністю користувались різні види печива: лимонне, пісочне, горіхове, віденське… У ляльковій кулінарній книзі я знайшла навіть рецепт нині популярних макарунів. Зверніть увагу, що у кожному рецепті вказана точна кількість інгредієнтів. Це не випадково. На ляльковій кухні були і мініатюрні ваги. Кожен рецепт розрахований на одну-дві порції.

Віденське печиво Білок одного яйця збивають «у сніг», змішують з 34 грамами (2 фунтами) цукру, додають трохи натертої лимонної цедри та лимонного соку і 15 грамів борошна. Замішують тісто. Після цього ложкою викладають невеликі галети на деко, змащене вершковим маслом, випікають до готовності.

— Чи готували ви щось по рецептах з цих старовинних книг?

— Ще ні, але хочу це зробити. Цікаво спробувати печиво, приготоване за старовинними рецептами.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з реставраторкою Ольгою Буравчук, яка розповіла, що антикварна лялька сьогодні може коштувати 5 тисяч євро і більше.

Фото у заголовку: антикварні лялькові кулінарні книги є дуже рідкісними і користуються у колекціонерів великим попитом

Фото з альбому Ольги Буравчук

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