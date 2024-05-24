Автомати з продажу домашніх тварин викликали хвилю обурення в Китаї

Значні технологічні досягнення останнього десятиліття створили швидкозростаючу «безпілотну економіку». Однак все ще існують галузі, які несумісні з вендинговим бізнесом. Досі такою сферою вважалася торгівля домашніми тваринами, але в Китаї, очевидно, все зовсім інакше, оскільки по всій країні з'являється все більше торгових автоматів, що продають живих домашніх тварин. Українцям, переважна більшість яких попри все рятує своїх улюбленців під обстрілами, важко зрозуміти такий підхід.

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Одне з таких відео, що демонструє автомат з продажу домашніх тварин у жвавій частині Пекіна, нещодавно стало вірусним у китайських соціальних мережах, викликавши палкі дебати щодо етичності цієї суперечливої бізнес-моделі, пише Oddity central.

На відео коти, які сплять у маленьких відсіках, ледь достатніх для того, щоб розвернутися, з прозорими дверцятами, що трохи розважає їх у крихітних клітках. Як повідомлялося, торговий автомат рекламувався як перший у Китаї, що продає живих тварин, але кілька користувачів мережі зазначили, що бачили подібні автомати в інших китайських містах. Пізніше це було підтверджено новинами, в яких було показано такі самі автомати з продажу домашніх тварин, а також онлайн-рекламу компаній, які їх виробляють.

Хоча тварини, показані у вірусному відео, не виглядали засмученими чи хворими, у кількох коментарях на Weibo згадувалися хворі тварини і навіть ті, що померли у своїх маленьких клітках через відсутність належного догляду.

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«Мене з дитинства вчили бути доброю людиною, якщо ти не можеш цього зробити, у тебе, мабуть, немає елементарної совісті. Чи можуть ці екземпляри з таким же тілом, як у мене, дійсно називатися людьми?», — запитав один чоловік на Weibo.

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