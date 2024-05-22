Разом із Тищенком: Безугла потрапила у рейтинг зашкварних депутатів, які обіймають керівні посади в комітетах ВРУ

Доходи скандальної Мар’яни Безуглої зросли втричі: народна депутатка не відмовляє собі в отриманні компенсацій з державного бюджету за проїзд, оренду житла та відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише видання Сomments.ua, що склало рейтинг одіозних нардепів, які, попри корупційні скандали чи проросійські погляди, досі обіймають керівні посади у комітетах Верховної Ради, зокрема пов’язаних із національною безпекою.

«Мар'яна Безугла — заступниця голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду й контролю. Попри численні скандали, її відмовились відкликати з комітету, спікер ВРУ Руслан Стефанчук двічі відмовлявся ставити відповідну постанову на голосування», — пишуть «Коментарі».

Там нагадали, що нардепка «прославилася» конфліктами з колишнім головнокомандувачем Валерієм Залужним і волонтерами. Їй також закидають організацію інформаційних атак на поточне військове командування ЗСУ, сприяння російським ІПСО, загибель захисників через те, що вона начебто «підсвітила» їхні позиції під час свого чергового візиту на фронт.

РЕКЛАМА

«У Верховній Раді депутатка запам’яталась співавторством двох скандальних законопроєктів. Один у разі ухвалення дозволив би командирам вбивати підлеглих, другий — притягати до кримінальної відповідальності за «привласнення державних функцій», — пише видання.

Попри таку неоднозначну «державницьку діяльність», відповідно до декларації, доходи Мар’яни Безуглої у 2023 році збільшились втричі — до 1,4 млн грн. При цьому понад половину суми — 734 тис. гривень — становлять компенсації з держбюджету.

РЕКЛАМА

До рейтингу Сomments.ua також увійшов соратник Нестора Шуфрича Олег Семінський, що є заступником голови Комітету з питань енергетики та ЖКП; кум Андрія Єрмака Микола Тищенко, заступник голови Комітету транспорту та інфраструктури; «захисник» олігархів від ОПЗЖ Григорій Мамка, який при цьому зберігає за собою посаду заступника голови Комітету правоохоронної діяльності, та інші.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Безугла обурила українців поясненням, чи дійсно нардепів позбавлять відстрочки від мобілізації.

РЕКЛАМА

126

Читайте нас у Facebook