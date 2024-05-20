Був одним з претендентів на посаду верховного лідера: після загибелі президента в Ірані почалася боротьба за владу

Загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі 19 травня в аварії гелікоптера на кордоні з Азербайджаном матиме серйозні наслідки для спадкоємності влади в країні. Раїсі вважався одним з головних претендентів — поряд із сином Хаменеї Моджтабою Хаменеї — на те, щоб змінити Хаменеї на посаді верховного лідера, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Хаменеї призначив Раїсі на посаду голови судової системи у 2019 році та підтримав його кандидатуру на президентських виборах у серпні 2021 року.

Наступні кілька днів можуть змінити безпосередню й довгострокову динаміку правлячого режиму в Ірані, який підтримує росію. Однак смерть Раїсі в кінцевому підсумку не змінить нинішньої траєкторії режиму в бік більш жорсткої та консервативної внутрішньої політики та агресивнішої регіональної політики.

На думку аналітиків ISW, після смерті Раїсі перший віцепрезидент Мохаммад Мохбер тимчасово має виконувати обов’язки президента. У спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа та глави судової влади Голама Хоссейна Мохсені Еджеї буде 50 днів, щоб організувати президентські вибори. Із 2007-го до 2021 року Мохбер обіймав посаду глави Управління з виконання наказу імама Хомейні — напівдержавної організації, безпосередньо контрольованої верховним лідером Алі Хаменеї. Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Мохбера та EIKO в січні 2021 року.

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Верховний лідер Алі Хаменеї має вище право ухвалення рішень в Ірані, однак у Раїсі була значна влада в рамках режиму. Він був заступником голови Асамблеї експертів — органу влади, який за конституцією відповідає за контроль над верховним лідером і вибір його наступника.

Нагадаємо, після атаки Ірану на Ізраїль ЕС ввів нові санкції проти Тегерану.

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