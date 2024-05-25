путін прилетів до Мінська з літаком-двійником та супроводом винищувачів — ЗМІ

путін здійснив візит до білорусі. Літак очільника кремля, який, за словами наближених до нього осіб, нібито готовий припинити війну в Україні, дорогою до Мінська супроводжував борт-двійник. Відомо, що дублювальний лайнер приземлився в національному аеропорту «Мінськ» на 12 хвилин раніше за літак, яким прилетів президент рф.

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За даними Motolko. help, борт володимира путіна Іл-96−300ПУ (рейс RA-96021) здійснив посадку в Національному аеропорту «Мінськ» 23 травня о 23.10. До цього, о 22.58, приземлився його борт-двійник. Обидва літаки супроводжували чотири винищувачі. Два з них — літаки Військово-повітряних сил білорусі й два — Військово-космічних сил росії, пише zerkalo.io.

У білорусі востаннє путін був рівно пів року тому — 23 листопада 2023 року. Тоді літак також супроводжували винищувачі, але про борт-двійник не повідомляли.

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Про те, що очільник кремля летить на зустріч із самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком, стало відомо в день візиту, 23 травня 2024 року, вранці.

Аналітики не виключають, що путін може готувати ядерний удар по Україні з території білорусі.

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Раніше медики прокоментували незадовільний стан здоров'я білоруського диктатора лукашенка.

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