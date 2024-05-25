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Події

Удар по «Епіцентру» у Харкові: момент потрапив на відео

19:38 25 травня 2024
Обстріл

Росіяни вдень обстріляли спальний район Харкова. Удар прийшовся на будівельний гіпермаркет «Епіцентр». Відео моменту удару двома УМПБ-Д-30СН опублікувала Харківська обласна прокуратура.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що загинули двоє працівників гіпермаркету. 33 людини було поранено.

Як писали «ФАКТИ», президент України Володимир Зеленський назвав удар по Харкову черговим проявом російського божевілля.

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