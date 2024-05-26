Простий, смачний і бюджетний десерт від красуні Alina FooDee: готується за 4 хвилини і 59 секунд

Приготувавши надзвичайно легкий і смачний десерт тірамісу, та ще й без додавання сирих яєць, кулінарна вигадниця Alina FooDee не зупинилася у своїй творчості на кухні і запропонувала новий смаколик — вже на основі молока.

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Для його приготування візьміть:

молоко — 500 мл

цукор — 40−70 г

ванільний цукор — 10 г

сіль — щіпку

кукурудзяний крохмаль — 30 г

борошно — 25 г

горіхи — 50−70 г

шоколад — 20 г

вершки — 1 ст.л.

кокосову стружку.

Приготування

Спочатку треба змішати всі сухі інгридієнти, потім — залити їх невеликою кількістю молока кімнатної температури і добре розмішати, аби в суміші не було грудочок. Після цього — додати решту молока і заварити на невеликому вогні, постійно помішуючи. Виходить такий собі молочний кисіль на новий лад.

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Вже заварену молочну основу слід розлити по формах, охолодити як мінімум протягом 30 хвилин, щоб вона стала пружною, і обсипати подрібненими горіхами. Зверху десерт можна прикрасити рідким шоколадом з вершками.

«Дуже достойний і простий десерт всього за 5 хвилин, точніше за 4 хвилини і 59 секунд», — підсумувала блогерка, показавши результат своїх зусиль.

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