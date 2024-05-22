Тирамісу без сирих яєць: дуже ніжний та смачний десерт від красуні-блогерки Alina FooDee

Авторка рецепта ніжних спрінг-ролів з креветками Alina FooDee відома своїм підписникам стрункою фігурою, хоча, як зізнається вона, інколи любить потішити себе не зовсім дієтичними стравами, як от, наприклад, смаженими пиріжечками a-la McDonalds.

ВІДЕО ДНЯ

Проте з настанням весни ї фудблогерку потягнуло на романтику, тому вона приготувала легкий і ніжний італійський тірамісу. Адже сама назва tira mi su, що перекладається як «піднеси мене до небес», свідчить: після порції тірамісу настрій стрімко поліпшується.

У рецепті, що його запропонувала Аліна, немає класичного складника — збитих сирих яєць, а крем для торту складається лише зі збитих вершків та сиру маскарпоне.

Для приготування десерту знадобляться:

РЕКЛАМА

вершки 33% - 250 г (вони мають бути дуже холодні);

цукор — 4 ст. л;

ванільний цукор — 10 г;

маскарпоне — 500 г;

лікер Бейліз — 1−2 ст. л;

печиво Савоярді або Дамські пальчики — 32 шт;

охолоджена міцна кава — 200 мл;

какао — 1−2 ст.л. (для прикрашання).

Приготування

Першочергово робимо каву — вона має вистигнути до моменту формування тірамісу. Варимо в турці або за допомогою кавоварки. У каву, коли вона вистигне, додаємо лікер.



РЕКЛАМА

Збиваємо вершки разом із цукровою пудрою до стану густого крему.



Додаємо маскарпоне, збиваємо все разом на маленькій швидкості міксера.



РЕКЛАМА

Беремо скляну форму 24×24 см. Починаємо складати тірамісу. Печиво вмочуємо в каву з лікером, викладаємо у форму, вкриваємо кремом — і так декілька шарів. Останнім шаром має бути крем.

За допомогою сита рівномірно посипаємо тірамісу какао-порошком.



Ставимо у холодильник на декілька годин.

Десерт готовий!

А ще вам може сподобатися легкий англійський десерт трайфл з полуницею, що його днями приготували Тетяна Литвинова та Наталка Карпа.

80

Читайте нас у Facebook