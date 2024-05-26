«Ворогів не зміг прощати»: Павло Зібров випустив оновлену версію легендарного хіта



Народний артист України Павло Зібров до Дня Києва випустив оновлену версію своєї легендарної пісні «Хрещатик». Композицію співак записав разом з військовим оркестром 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту.

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У відео артист урочисто крокує разом з музикантами центральною вулицею Києва, а також навпроти Батьківщини-матері.

У новому варіанті пісні слова та сенси змінені. Тепер Павло Зібров співає: «Я і друзів розумів і ворогів НЕ зміг прощати». Насправді, артист співає так наживо з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Тепер слова можна почути й в записі.

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Нагадаємо, пісня «Хрещатик» була написана у 1994 році. Автор музики — Павло Зібров, слів — відомий поет Юрій Рибчинський. Артист вже не вперше дає хіту нове звучання. Існує класична версія, джаз і ді-джей-версія разом з гуртом KOLABA.

«Київ — це джерело давніх легенд і культурного багатства, — привітав на своїй сторінці у соцмережі з Днем міста Павло Зібров. — Він мужньо витримав багато подій, бачив людей, які творили історію України. Нехай місто каштанів завжди буде джерелом натхнення, де здійснюються мрії, а серце наповнюється любов'ю до рідного краю. Зичу мирного неба над головою!»

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Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров показав, як почав вирощувати картоплю.

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