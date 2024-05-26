39.91 / 40.41 43.24 / 43.91
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Ворогів не зміг прощати»: Павло Зібров випустив оновлену версію легендарного хіта

13:27 26 травня 2024
Павло Зібров


Народний артист України Павло Зібров до Дня Києва випустив оновлену версію своєї легендарної пісні «Хрещатик». Композицію співак записав разом з військовим оркестром 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту.

У відео артист урочисто крокує разом з музикантами центральною вулицею Києва, а також навпроти Батьківщини-матері.

У новому варіанті пісні слова та сенси змінені. Тепер Павло Зібров співає: «Я і друзів розумів і ворогів НЕ зміг прощати». Насправді, артист співає так наживо з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Тепер слова можна почути й в записі.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, пісня «Хрещатик» була написана у 1994 році. Автор музики — Павло Зібров, слів — відомий поет Юрій Рибчинський. Артист вже не вперше дає хіту нове звучання. Існує класична версія, джаз і ді-джей-версія разом з гуртом KOLABA.

«Київ — це джерело давніх легенд і культурного багатства, — привітав на своїй сторінці у соцмережі з Днем міста Павло Зібров. — Він мужньо витримав багато подій, бачив людей, які творили історію України. Нехай місто каштанів завжди буде джерелом натхнення, де здійснюються мрії, а серце наповнюється любов'ю до рідного краю. Зичу мирного неба над головою!»

РЕКЛАМА

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров показав, як почав вирощувати картоплю.

РЕКЛАМА

66

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

На грядці з огірками

Від такого підживлення огірки швидко підуть у ріст: дієві поради від авторів каналу «Дім та присадибна ділянка»

Як вимити сковороди та каструлі до блиску

Вимити сковороди та каструлі до блиску: кілька порад, як це просто зробити

Анжела Перл

Рибам — вигідні пропозиції, Овнам — додатковий заробіток, Ракам — фінансові надходження: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 26 травня

суперпідживлення помідорів

Помідори будуть великими і не хворітимуть: рецепт суперпідживлення для томатів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту