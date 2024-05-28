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Події

Ворог намагався вночі атакувати Україну: в Повітряних силах розповіли про збиті цілі

8:25 28 травня 2024
ЗСУ

В ніч на вівторок, 28 травня, російський противник атакував Україну трьома ударними БпЛА типу shahed-131/136 з району Приморсько-Ахтарська (росія).

Про це повідомив командувач Повітряними Силами генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях. Разом — до перемоги!» — зазначив командувач.

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Про деталі збиття російських дронів розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, підрозділ ПвК «Схід» збив над областю ворожий шахед. ППО відпрацювала у Новомосковському районі.

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Крім того, чотири рази минулої ночі російська армія обстріляла Нікопольщину. Застосувала важку артилерію та РСЗВ «Град».

Ворожі снаряди поцілили по самому Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах.

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Виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Люди вціліли.

Вранці агресор також вдарив по райцентру та Мирівській громаді. Постраждав 32-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. Пошкоджений спортклуб. А ще приватний будинок, авто, господарська споруда. Інші наслідки уточнюються.

Як повідомляли «ФАКТИ», вчора російські окупанти вдарили по Холодногірському та Шевченківському районах Харкова. Внаслідок ударів одна жінка загинула, поранення дістали щонайменше дев'ятеро людей. Крім того, зросла до 18 кількість жертв обстрілу харківського «Епіцентру», що стався днями. Поранено 48 людей. Безвісти зниклими залишаються 5 людей.

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