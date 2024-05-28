«Я знав, що війна неминуча»: лідер популярного гурту вразив зізнанням

Відомий музикант, лідер гурту «ТіК» Віктор Бронюк на початку повномасштабного вторгнення припинив активні виступи свого колективу. Бронюк зізнається, що просто не хотів «хайпувати на темі війни». Майже пів року «ТіК» не виступав, адже не мав такої можливості.

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«Частина колективу була мобілізована до ЗСУ, — розказав музикант у проєкті „Моя історія“. — Частина менеджменту пів року займалася евакуацією тяжкопоранених бійців із передової: з Бахмуту, Слов'янська, Краматорська. Та й я сам не мав особливого бажання співати. Коли щодня втрачаєш знайомих, близьких, то не думаєш про творчість. Утім, коли запрошували підтримати бійців із мотиваційним концертом, ми завжди відгукувалися. Ми й зараз приїжджаємо до військових. Це можливість поспілкуватися, трошки розмалювати їхню буденність».

З початком великої війни Віктор Бронюк випустив потужні пісні — «Присвята загиблому солдату», «Без тебе», «Любити Україну», вогняний хіт «Кацапи».

«Ми маємо врешті-решт зрозуміти, що ми є представниками героїчного народу, який має прекрасну державу, мову, культуру», — сказав Бронюк.

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Музикант поділився, що за останні два роки йому вдалося схуднути на 30 кілограмів — раніше вага артиста становила майже 120 кілограмів.

«Є така народна дієта ПМЖ — попробуйте менше жерти, — зауважив артист. — Жарти жартами, а от стрес, той стан, у якому ми зараз перебуваємо, провокує постійне бажання їсти. Це треба контролювати».

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Зараз Віктор, як і більшість українців, мріє про перемогу.

«Я знав, що війна неминуча, — сказав артист. — Адже я за фахом історик. Війна — не причина, це наслідок безвідповідальності. Перемога починається в голові. Якісні зміни можуть відбутися в країні тільки тоді, коли всі якісно почнуть виконувати свою роботу. З великою любов'ю до країни й людей, які з тобою поруч. Тоді все в нас буде добре, у нас буде майбутнє».

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Нагадаємо, раніше Віктор Бронюк розповідав, як ледь не став жертвою обстрілу росіян.

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