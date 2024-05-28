«Пошловато і дешево»: мережа жорстко розкритикувала відому сукню українського дизайнера

Відомий український дизайнер Андре Тан засмутив шанувальників світлиною, яку він опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі. На ній — блогерка-мільйонниця Тетяна Коряк, яка раніше цинічно образила дружину Героя України, позує на червоній доріжці Каннського кінофестивалю у сукні від самого Тана. Дизайнер назвав її «українською Кім Кардашьян».

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«Українська Кім Кардашьян, блогерка-мільйонниця, здійснила неабиякий ажіотаж на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, з’явившись у фінальній сукні нареченої, з показу колекції «Open Your Eyes» на Paris Fashion Week, — захоплено написав Тан. — Коли Таня вийшла на червону доріжку, всі почали кричати: «Кім, Кім, це ви?»

Звичайно, схожість очевидна, але наша Таня, безумовно, краща".

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На світлини Коряк та допис Тана відразу відреагували шанувальники дизайнера. Багато хто не погодився з його судженнями з приводу героїні та її вбрання.

«Мені зовсім не заходить ні дівчина, ні образ, — поділились у коментарях. — Це не означає, що не має право бути. Але блін… де вишуканість, де жіночність? Це не образ українки. А потім українок, дивлячись на таких дівчат, називають «дешевими ляльками».

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«На мою думку пошловато і дешево для Каннського фестивалю і червоної доріжки, можливо для іншої нагоди чи події було б доречно», — вирішили дописувачі.

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«Якось занадто вульгарно, а взагалі дивишся на все це і розумієш, начебто Україна єдина, а начебто і ні, — зауважили у коментарях. - В Харкові якось не до цього».

Також дописувачі пригадали, що Тетяна Коряк з початку повномасштабного вторгнення так і не перейшла на українську і продовжує спілкуватися зі своїх соціальних сторінок на мові ворога.

«Ну, це саме та українка, яка знов перейшла на російську мову, реклама російською… таке собі представлення України, і вульгарно, і російськомовно», — нагадали під світлиною.

Нагадаємо, раніше Андре Тан назвав головні тренди літа-2024.

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