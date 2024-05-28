У Києві знову затримали одіозного ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Це сталося вже після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням і він вийшов із СІЗО.

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Як повідомили у Державного бюро розслідувань, його співробітники отримали інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Наразі фігуранту повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн гривень (частина 3 статті 27 та частина 3 статті 209 Кримінального кодексу України).

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Раніше проти Борисова було порушено кримінальне провадження за декількома статтями КК України. У 2023 році ДБР затримало колишнього воєнкома і суд помістив його під варту. Спочатку йому призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 млн гривень, однак поступово суди зменшили суму застави до 12 млн гривень. При цьому санкції інкримінованих йому статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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