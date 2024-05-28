40.19 / 40.80 43.65 / 44.42
Київ: +26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП знову затримали — на виході із СІЗО

18:07 28 травня 2024
Євген Борисов у суді

У Києві знову затримали одіозного ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Це сталося вже після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням і він вийшов із СІЗО.

Як повідомили у Державного бюро розслідувань, його співробітники отримали інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Наразі фігуранту повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн гривень (частина 3 статті 27 та частина 3 статті 209 Кримінального кодексу України).

РЕКЛАМА

Раніше проти Борисова було порушено кримінальне провадження за декількома статтями КК України. У 2023 році ДБР затримало колишнього воєнкома і суд помістив його під варту. Спочатку йому призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 млн гривень, однак поступово суди зменшили суму застави до 12 млн гривень. При цьому санкції інкримінованих йому статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

РЕКЛАМА

33

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

карти Таро

Стрільцям — Колесо Фортуни, Тільцям — Королева Мечів, а Терезам — Закохані: що обіцяють карти Таро на червень 2024 року

міль

Міль в будинку: ці секрети допоможуть вигнати «непрохану» гостю

цибуля

Жовтіє перо цибулі? Негайно вживайте заходів: на каналі «Дім та присадибна ділянка» розповіли, що потрібно дати рослинам

Як вимити сковороди та каструлі до блиску

Вимити сковороди та каструлі до блиску: кілька порад, як це просто зробити

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту