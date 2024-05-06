Урожай буде величезний: коли і як садити картоплю в травні та червні, і чим зайняти міжряддя (відео)

Картопля — одна з найбільш популярних з садово-городніх культур в нашій країні. І багато хто з дачників та фермерів знають, що перед посадкою її потрібно обробляти спеціальними розчинами, які стимулюють її ріст.

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Також важливими для отримання великого врожаю вибір правильного часу посадки картоплі.

Посадка бульби в сприятливий день може значно покращити результат ваших старань, уникнути проблем і отримати багатий урожай, пише спеціалізоване видання.

За думкою астрологів, картоплю найкраще садити тоді, коли Місяць спадає, або наприкінці фази, коли він навпаки зростає.

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Садити картоплю найкраще у такі сприятливі дати за місячним календарем. У травні це будуть: 3,4, 7, 11, 12, 13, 26, 27, 30, 31 число. А для червня: 3, 4, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27 число.

Найкращими попередниками для картоплі вважаються озимі зернові; гарбузові; капуста; бобові; олійна редька; ріпак; гірчиця.

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Фахівці радять висаджувати картоплю у момент, коли середньодобова температура становить +8…+10 °C впродовж кількох днів, а ґрунт прогрівається до +7 °C на глибину не менше ніж 10−12 см. Для висаджування підбирають добре освітлену ділянку.

Звичайно картопля для висадки у відкритий ґрунт має бути пророслою. Викопайте лунки глибиною 10 см та вкладіть картоплю паростками догори. Між кожною картоплиною має бути відстань 30 см, а між рядами — по 70 см.

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Поливати грядки після посадки не потрібно, адже картопля має вологу на перший час. Далі поливати картоплю потрібно раз на 7−10 днів, а коли з’являться бутони, полив має бути двічі на тиждень.



Ще одна важлива річ — що посадити в міжряддях картоплі. По-перше, для посадки в міжряддях картоплі підходять цибуля, часник, кріп, салат і шпинат.

По-друге, добре впливають на картоплю хрестоцвіті культури (редька, редис, гірчиця).

Якщо міжряддя досить широкі, можна посадити і капустяні.

По-третє, на користь картоплі сусідство з деякими видами бобових, зокрема, з кущовою квасолею.

Якщо обробляєте картоплю хімікатами, то стручкову квасолю і горох садити не варто.

Також не варто садити в міжряддях картоплі боби, культури конкуруватимуть за живлення.

І якщо ви виконаєте всі перечислені поради, то урожай однозначно буде вас радувати.

Також варто прислухатись до порад досвідчених городників щодо підгогтовки ґрунту, які вважають, що тільки «жирна» земля дасть великі врожаї.

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