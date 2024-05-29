Молдаванин-диверсант за завданням російських спецслужб знищував електропідстанції на Одещині

В Україні триває боротьба з колаборантами. На півдні Одещини за підозрою у диверсії затримано іноземця. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

ВІДЕО ДНЯ

«За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури іноземцю повідомлено про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 КК України). За даними слідства, російські спецслужби планували диверсійні акти на об’єктах критичної інфраструктури на Одещині. До цієї діяльності вони залучили громадянина Молдови, який мав посвідку на постійне проживання в Україні. Діючи на виконання завдань представників держави-агресора, він підпалив технологічне обладнання двох електропідстанцій на півдні Одещини. В результаті пожежі обладнання було знищено, а електропідстанції виведені з ладу», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що ці дві підстанції забезпечують електроживлення 8 населених пунктів, понад 14 тисяч абонентів — клієнтів, закладів охорони здоров’я та об’єктів водо-, тепло-, газопостачання.

«В якості винагороди за свої „послуги“ чоловік розраховував отримати 2 тис доларів США, але не встиг — його затримали правоохоронці. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення — підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до злочинної діяльності», — повідомили в Офісі Генерального прокурора.

РЕКЛАМА

Як повідомили в Службі безпеки України, в середині квітня цього року диверсант вилив 5 каністр з бензином на технологічне обладнання двох місцевих електропідстанцій, чим спровокував там пожежі.

«За даними слідства, організатором диверсії є кримінальник із сусідньої країни Східної Європи. У злочинному світі він має статус „смотрящого“ у двох прикордонних містах поблизу України. Він був завербований фсб і навесні цього року отримав завдання щодо вчинення серії підпалів на Одещині. Для цього залучив свого спільника, який мав посвідку на проживання в Україні. За наявними даними, після вчинення злочину виконавець сподівався приховано виїхати за кордон. Втім, СБУ встановила його місцезнаходження і затримала на місцевій автотрасі», — повідомили в СБУ.

РЕКЛАМА

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також планується повідомити про заочну підозру організатору диверсії та оголосити його у міжнародний розшук.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Львові ухвалили вирок колишньому співробітнику КДБ СРСР, який навів російські ракети на Яворівський полігон.

231

Читайте нас у Facebook