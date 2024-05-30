Де і о котрій дивитись онлайн «Боруссія» Д. — «Реал»: розклад трансляцій та прогноз на фінал Ліги чемпіонів

У суботу, 1 червня, слідом за вирішальними матчами Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться фінал найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу — Ліги чемпіонів. На знаменитій арені «Уемблі» у Лондоні трофей вагою 7,5 кг оскаржать колишня команда Андрія Ярмоленка німецька «Боруссія» з Дортмунда та мадридський «Реал», за який через грип ризикує не зіграти українець Андрій Лунін (арбітр — Славко Вінчіч зі Словенії).

ВІДЕО ДНЯ

На стадії плей-оф новоспечений чемпіон Іспанії «Реал» пройшов «Лейпциг» (1:0, 1:1), «Манчестер Сіті» (3:3, 1:1, по пенальті — 4:3) та «Баварію» (2:2, 2:1). Своєю чергою, підопічні німця з хорватським корінням Едіна Терзіча змусили капітулювати ПСВ «Ейндховен» (1:1, 2:0), «Атлетико» (1:2, 4:2) та «ПСЖ» (1:0, 1: 0).

У минулі роки Королівський клуб та команда з Дортмунда перетиналися один з одним у єврокубках (завжди — у Лізі чемпіонів) 14 разів. «Реал» виграв шість зустрічей, п'ять поєдинків завершилися внічию і тричі успіх сприяв німцям (різниця м'ячів — 24:19 на користь мадридців).

Цього разу букмекери бачать фаворитом фіналу, переможець якого отримає ще 20 млн євро від УЄФА, команду Карло Анчелотті. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на виграш «Реала» в основний час приймає з коефіцієнтом 1,65, на нічию — 4,00, на перемогу «Боруссії» — 5,00.

РЕКЛАМА

У прямій трансляції зустріч «Боруссія» (Дортмунд) — «Реал» покаже в Україні (початок — о 22:00) медіасервіс MEGOGO.

Ліга чемпіонів. Фінал

РЕКЛАМА

1 червня (субота)

«Боруссія» Д. — «Реал» 22:00 MEGOGO

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що «Реал» у колишні роки перемагав у Кубку європейських чемпіонів (Лізі чемпіонів) 14 разів (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 роки), а «Боруссія» — лише раз (1997-й).

Раніше «ФАКТИ» опублікували розклад прямих трансляцій та календар матчів чемпіонату Європи з футболу.

102

Читайте нас у Facebook