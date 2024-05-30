Повістка поштою: що треба знати військовозобов’язаним

Після закінчення 60 днів, відведених на уточнення своїх облікових даних, військовозобов'язаному можуть надіслати повістку рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення. Таке послання прийде на адресу зареєстрованого місця проживання військовозобов'язаного або резервіста. Про це Телеграфу розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

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За його словами, день, коли резервіст або військовозобов'язаний має з'явитися за викликом, визначається не раніше, ніж через 14 днів з дня відправки повістки рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

При цьому підписи військовозобов'язаного на сповіщенні про вручення листа не потрібні і днем оповіщення резервіста або військовозобов'язаного про виклик до ТЦК під час надсилання повістки засобами поштового зв'язку будуть:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення або день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, яку було повідомлено цією особою під час уточнення своїх облікових даних, або за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомило ТЦК та СП іншу адресу місця проживання.

Також нагадаємо, що оновити облікові дані військовозобов'язані громадяни можуть і за допомогою е-кабінету, проте повністю замінити похід до ТЦК він не зможе.

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