Справжня татусева донька: 17-річна дочка Джолі та Пітта відреагувала на відмову сестри носити прізвище батька

Останнім часом Бреду Пітту доводиться несолодко. Попри перемогу в суді над Анджеліною Джолі у справі щодо виноробні у Франції, в опіці над дітьми рахунок явно не на його користь. Прийомні сини навідріз не хочуть з ним спілкуватися і на публіку висловлюють свою безсторонню думку про батька, а дочки — спочатку Захара, а потім і біологічна Вів'єн — відмовляються від прізвища актора.

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На щастя для Пітта, одна зі спадкоємиць досі залишається на його боці. Напередодні стало відомо, як 17-річна Шайло Джолі-Пітт сприйняла рішення своєї молодшої сестри Вів'єн. Про це повідомив інсайдер видання Life&Style.

За його словами, Шайло переживає за Бреда. Вона, хоч і не може зараз протистояти матері через любов до неї, все ж зберігає повагу до свого батька і не хоче його поранити.

«Шайло не намагається зачепити почуття свого батька. Вона співчуває тому, що він віддалився від деяких з її братів і сестер, але вона обожнює свою маму і просто робить те, що не завдає дискомфорту», — зазначило джерело.

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Інсайдер також наголосив, що багаторічне протистояння батьків помітно вимотало всіх дітей без винятку.

Тим часом Анджеліна, якщо вірити близьким до родини джерелам, включаючи колишнього охоронця, продовжує заохочувати дітей за відмову підтримувати будь-який зв'язок з Бредом. Крім того, під її вплив потрапили не лише спадкоємці, а й працівники.

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Нагадаємо, за даними інсайдера видання Life&Style, старша дочка Джолі та Пітта закликала батьків помиритися на честь її 18-річчя. Шайло зазначила, що дуже втомилася від постійних розбірок та судових засідань батьків.

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