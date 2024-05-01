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Ситуація критична: Віктор Павлік готується до серйозної операції на серці

19:32 1 травня 2024
Віктор Павлік

У відомого співака Віктора Павліка, який взимку був екстрено доправлений до лікарні, виникли серйозні проблеми зі здоров’ям. Він потребує хірургічного втручання. Про це повідомила його дружина Катерина Репяхова в інстаграмі.

Вона зазначила, що нарешті лікарям вдалося вмовити артиста на операцію на серці, бо тягнути з цим вже небезпечно. Віктор Павлік знав про проблему, проте відмовлявся від серйозного втручання, казав, що почувається добре й підтримує здоровий спосіб життя. На операцію співака вмовив відомий кардіохірург Борис Тодуров.

«Дуже важлива для нас новина: Борис Михайлович вмовив чоловіка на операцію. Віктора Франковича самі знайшли з лікарні люди і вмовили. Мене він не слухав. Слава Богу за цих людей», — розповіла Катерина.

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Вона додала, що все дуже серйозно: «У Віктора Павліка критична ситуація, він може померти у будь-який момент».

Раніше Катерина розповідала, що у Павліка виявили вроджену ваду серця. Через що один з клапанів не виконує свої функції. Його замінять на штучний. Сама Катерина нещодавно також перенесла операцію. Це стосувалося жіночого здоров’я.

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Нагадаємо, Віктор Павлік та Катерина Репяхова виховують сина Михайла, якому в червні виповниться три роки.

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Фото: instagram.com/repyahovakate

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