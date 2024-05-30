Дуже важливо знати, коли ви будете їсти наступного разу, бо якщо ви точно знаєте, коли саме будете їсти, то ймовірність бажання перекушувати буде менше. Ідеальні інтервали між їжею — не менше 4 годин, 5−6 теж нормально, якщо ви щільно поїли, вважає фахівчиня з Аюрведи та китайської медицини Катерина Дідух.

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«Гормон грелін, що відповідає за почуття голоду, і лептин, що регулює почуття насичення та нашу енергію, добре працюють, якщо ми не тягаємо шматки цілий день, а з’їдаємо суттєвий обсяг їжі в 2−3 присісти на день. Це дозволяє створити більш глибоке відчуття насичення та відчувати справжній фізичний голод, який з’являється через 4−6 годин після збалансованої їжі. Якщо ми їмо часто і потроху (неважливо в який час дня чи ночі), то ці гормони голоду та насичення починають „барахлити“ і посилають змішані і не завжди вірні сигнали в мозок. Через це нам складніше відчувати задоволення після рясного обіду та відрізнити емоційний голод від фізичного».

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Якщо ви їсте 5−6 разів на день, ймовірність переїдання зросте, тоді як 2−3 прийоми їжі, якщо вони складаються з цілісних натуральних продуктів, дадуть тілу необхідну підтримку та насичення, вважає Катерина Дідух.

«Наприклад, у когось це може бути: 10:00/14:00/19:00, у когось 07:00/11:00/15:00/19:00 або 12:00/18:00, чи 09:00/13:00/18:00. Вчені вважають, що якщо протягом дня скоротити період часу, коли ви їсте — організм краще переробляє та засвоює їжу та позбавляється відходів. Більше того, за рахунок тривалого проміжку без їжі (у когось це може бути 12 годин, у когось 16) організм спалює більше жиру і метаболізм поступово стає більш гнучким. Продовжити нічне голодування можна, якщо відкласти сніданок на комфортний для вас час або закінчити останній прийом їжі раніше. Наприклад, якщо ви вечеряєте о 17:00, то до 7 ранку у вас буде 14 годин голоду, а до 9 ранку — вже 16! Інтервальне голодування підходить не всім і в період ГВ, вагітності, проблемами з шлунково-кишковим трактом, наднирниками, щитовидною краще радитися з фахівцем. 12 годин можна вільно практикувати».

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Раніше «ФАКТИ» писали, як психологічно налаштувати себе, щоб не переїдати.

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