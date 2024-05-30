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Здоров'я та медицина

Якщо їсти 5−6 разів на день — можна переїсти: важливість інтервалів у їжі пояснює фахівчиня з китайської медицини

21:03 31 травня 2024
переїдання

Дуже важливо знати, коли ви будете їсти наступного разу, бо якщо ви точно знаєте, коли саме будете їсти, то ймовірність бажання перекушувати буде менше. Ідеальні інтервали між їжею — не менше 4 годин, 5−6 теж нормально, якщо ви щільно поїли, вважає фахівчиня з Аюрведи та китайської медицини Катерина Дідух.

«Гормон грелін, що відповідає за почуття голоду, і лептин, що регулює почуття насичення та нашу енергію, добре працюють, якщо ми не тягаємо шматки цілий день, а з’їдаємо суттєвий обсяг їжі в 2−3 присісти на день. Це дозволяє створити більш глибоке відчуття насичення та відчувати справжній фізичний голод, який з’являється через 4−6 годин після збалансованої їжі. Якщо ми їмо часто і потроху (неважливо в який час дня чи ночі), то ці гормони голоду та насичення починають „барахлити“ і посилають змішані і не завжди вірні сигнали в мозок. Через це нам складніше відчувати задоволення після рясного обіду та відрізнити емоційний голод від фізичного».

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Якщо ви їсте 5−6 разів на день, ймовірність переїдання зросте, тоді як 2−3 прийоми їжі, якщо вони складаються з цілісних натуральних продуктів, дадуть тілу необхідну підтримку та насичення, вважає Катерина Дідух.

«Наприклад, у когось це може бути: 10:00/14:00/19:00, у когось 07:00/11:00/15:00/19:00 або 12:00/18:00, чи 09:00/13:00/18:00. Вчені вважають, що якщо протягом дня скоротити період часу, коли ви їсте — організм краще переробляє та засвоює їжу та позбавляється відходів. Більше того, за рахунок тривалого проміжку без їжі (у когось це може бути 12 годин, у когось 16) організм спалює більше жиру і метаболізм поступово стає більш гнучким. Продовжити нічне голодування можна, якщо відкласти сніданок на комфортний для вас час або закінчити останній прийом їжі раніше. Наприклад, якщо ви вечеряєте о 17:00, то до 7 ранку у вас буде 14 годин голоду, а до 9 ранку — вже 16! Інтервальне голодування підходить не всім і в період ГВ, вагітності, проблемами з шлунково-кишковим трактом, наднирниками, щитовидною краще радитися з фахівцем. 12 годин можна вільно практикувати».

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Раніше «ФАКТИ» писали, як психологічно налаштувати себе, щоб не переїдати.

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