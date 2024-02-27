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Здоров'я та медицина

Переїдання голодної людини: дієтологиня розповіла, як цього уникнути

21:02 28 лютого 2024
дієта

Це дві неприємні ситуації, які працюють у тандемі. Голодна людина, сідаючи їсти, часто переїдає. Важливо розуміти, що голодний та ситий організми по-різному сприймають їжу. Приклад цьому — люди, які їдять раз на день (часто ввечері) та досить невелику кількість їжі (якщо розбити її на весь день), але швидко набирають вагу. Організм, який морили голодом весь день, у страху завтра залишитися взагалі без їжі успішно відкладе половинку про запас, пояснює дієтологиня Ольга Шаєвська.

«Тому варто розуміти певні правила. Не доводимо себе до відчуття голоду, завжди носимо з собою якісь горіхи, фрукти, сир — для того, щоб перекусити. Якщо ви прийшли додому голодні, відразу сідайте та перебивайте апетит (робимо те, що все життя забороняла мама), ми не сідаємо за стіл голодними. Пам’ятаємо про розміри своєї порції. Якщо ви не працювали зі мною та не знаєте основних правил складання своєї тарілки та розмір порції, то для вас порада: встаємо з-за столу з бажанням „шліфанутися яблучком“. Харчуємося збалансовано, їмо не раз на день, і то ввечері, а мінімум 3 рази (кому підходить дробне харчування: 3 основних та 2 перекушування, то це чудово), основне завдання — ми не доводимо себе до відчуття голоду».

Винятком, додає дієтологиня, вважається вечір (ніч), у цей час почуття голоду зовсім не зашкодить вашому організму, а навіть навпаки.

Раніше дієтологиня Ольга Шаєвська розповідала про важливість сніданку для школярів.

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