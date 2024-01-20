Переїдання через негативні емоції: дієтологиня пояснила, як впоратися з проблемою

Нам необхідна їжа, щоб мати енергію, бути здоровими та, зрештою, залишатись живими. Проте іноді можемо їсти й з інших причин, наприклад емоційних. Більшість людей несвідомо пов’язує їжу зі спокоєм, комфортом, винагородою, пояснює лікарка-дієтологиня Оксана Гордієвич.

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«В час стресу ви відчуваєте сильне бажання з’їсти щось, що, на вашу думку, змусить вас почуватись легше, впоратися з проблемами або стати щасливішими від життя. Емоційний голод потребує певної комфортної їжі. Малоймовірно, що тоді ви звертаєтесь до вази з фруктами чи овочів, як до джерела комфорту… А часом ситуація є такою тривожною, що навіть плитки шоколаду може бути недостатньо.

Вживання їжі з емоційних причин може поставити під загрозу нашу здатність втримувати здорову вагу та збалансованість харчування. Якщо відчуваєте ознаки емоційного (несправжнього) голоду — зробіть паузу 5 хвилин для роздумів та аналізу — зафіксуйте причину. Спробуйте запропонувати собі альтернативу їжі чи напоям: коротка прогулянка свіжим повітрям чи пробіжка; прийняти ванну чи душ; робота руками — поскладайте одяг, витріть пил, заплетіть коси доньці, помийте клавіатуру в комп’ютері, поскладайте книги тощо; зателефонуйте рідним чи друзям, щоб просто потеревенити; включіть улюблену музику чи фільм", — пояснює Оксана Гордієвич.

Слідкуйте за сном, радить дієтологиня. Адже недосипання часто є додатковим фактором емоційного переїдання, оскільки посилює стрес організму.

«Для зменшення негативних наслідків емоційного переїдання, спробуйте завжди мати кошик із фруктами та ягодами, овочі та горіхи. І не наповнюйте свою комору та холодильник „емоційно комфортною“ їжею. Поверніть або впустіть спортивні заняття у своє життя. Перетворіть негативні емоції у спортивну злість».

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Раніше відомий експерт дав поради, як психологічно налаштувати себе, щоб не переїдати.

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