Голодування для здоров’я: науково доведені переваги

Піст може мати кілька переваг для здоров'я, включаючи втрату ваги, контроль рівня цукру в крові та захист від таких захворювань, як рак і нейродегенеративні розлади. Незважаючи на нещодавній сплеск популярності, піст — це практика, яка сягає корінням у глибину століть і відіграє центральну роль у багатьох культурах і релігіях. Піст визначається як утримання від усіх або деяких продуктів чи напоїв протягом певного періоду, і існує багато різних способів посту. Зазвичай більшість постів тривають 24−72 години, пише Health line.

ВІДЕО ДНЯ

Переривчасте голодування, з іншого боку, передбачає циклічне чергування періодів прийому їжі та голодування, від кількох годин до кількох днів за один раз.

Голодування може мати переваги для здоров'я, такі як збільшення втрати ваги та покращення роботи мозку. Кілька досліджень виявили, що голодування може покращити контроль рівня цукру в крові, що може бути корисним для тих, хто має ризик розвитку діабету.

Дослідження 2023 року, в якому взяли участь 209 осіб, показало, що періодичне голодування 3 дні на тиждень може знизити ризик розвитку діабету 2 типу за рахунок підвищення чутливості до інсуліну. Зниження інсулінорезистентності може підвищити чутливість організму до інсуліну, що дозволить йому ефективніше транспортувати глюкозу з крові до клітин. У поєднанні з потенційним ефектом голодування, що знижує рівень цукру в крові, це може допомогти утримувати його на постійному рівні, запобігаючи стрибкам і падінню.

Читайте також: Як зменшити свій біологічний вік і подовжити життя: поради експерта по боротьбі зі старінням РЕКЛАМА

Хоча гостре запалення — це природний імунний процес, який допомагає боротися з інфекціями, хронічне запалення може серйозно вплинути на ваше здоров'я. Деякі дослідження виявили, що голодування може допомогти зменшити рівень запалення і сприяти поліпшенню здоров'я. В одному з оглядів 2022 року, який включав 18 досліджень, було виявлено, що періодичне голодування може значно знизити рівень С-реактивного білка, який є маркером запалення. Невелике дослідження виявило, що інтервальне голодування протягом 1 року було більш ефективним у зниженні рівня запалення та зменшенні певних факторів ризику серцевих захворювань порівняно з контрольною групою.

Деякі дослідження виявили, що голодування разом із силовими тренуваннями може знизити кілька маркерів запалення і може бути корисним для лікування запальних станів.

РЕКЛАМА

Зміна раціону і способу життя - один з найефективніших способів знизити ризик серцевих захворювань. Деякі дослідження виявили, що включення голодування у свій розпорядок дня може бути особливо корисним для здоров'я серця.

Хоча дослідження здебільшого обмежуються дослідженнями на тваринах, кілька досліджень виявили, що голодування може мати потужний вплив на здоров'я мозку. Воно може захистити здоров'я мозку та підвищити вироблення нервових клітин, що сприяє покращенню когнітивних функцій. Оскільки голодування може допомогти зняти запалення, воно також може допомогти у запобіганні нейродегенеративних розладів.

РЕКЛАМА

Багато людей експериментують з голодуванням, щоб схуднути. Теоретично утримання від усіх або певних продуктів і напоїв має зменшити загальне споживання калорій, що з часом може призвести до ще більшої втрати ваги. Крім того, інші дослідження показали, що голодування може призвести до більшого зменшення жиру в організмі та жиру на животі порівняно з безперервним обмеженням калорій.

Раніше «ФАКТИ» писали про іншу думку спеціалістів, які вважають, що голодування може допомогти у схудненні сьогодні, але в довгостроковій перспективі воно різко знизить швидкість метаболізму, що призведе до повернення зайвої ваги.

34

Читайте нас у Facebook