Ідеально підходить до будь-якого гарніру: блогерка-красуня Alina FooDee представила «неймовірну смакоту» з курячого філе та грибів

Кулінарка Alina FooDee, яка постійно експериментує та вдосконалює свої рецепти, запропонувала надзвичайно смачну страву на обід або вечерю.

За словами Аліни, ця страва сподобається як дітям, так і дорослим. А готується вона дуже просто.

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Для приготування курячого філе з грибами у вершковому соусі знадобиться:

Куряча грудка — 1 шт.

Сіль, чорний мелений перець — за смаком

Борошно

Гриби — 250−300 г

Сушений чебрець — 0,5 ч.л.

Вершки — 300 мл

Гірчиця у зернах — 1 ст.л.

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Приготування:

Філе порізати, посолити, поперчити.

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Кожен кусочок філе запанірувати у борошні й обжарити з двох боків на олії.

Перекласти філе у миску.

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Гриби порізати на кусочки й обсмажити на сильному вогні.

Додати тим'ян та куряче філе й влити вершки.

Накрити кришкою та готувати на помірному вогні 5−7 хвилин.

Наприкінці додати чайну ложку гірчиці у зернах. Це додасть страві неповторну родзинку.

Також на вечерю з курячого філе можна приготувати ще одну смачну страву, до якої вже входить і гарнір.

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