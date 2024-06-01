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Книга рецептів

Ідеально підходить до будь-якого гарніру: блогерка-красуня Alina FooDee представила «неймовірну смакоту» з курячого філе та грибів

9:55 1 червня 2024
філе

Кулінарка Alina FooDee, яка постійно експериментує та вдосконалює свої рецепти, запропонувала надзвичайно смачну страву на обід або вечерю.

За словами Аліни, ця страва сподобається як дітям, так і дорослим. А готується вона дуже просто.

Для приготування курячого філе з грибами у вершковому соусі знадобиться:

Куряча грудка — 1 шт.
Сіль, чорний мелений перець — за смаком
Борошно
Гриби — 250−300 г
Сушений чебрець — 0,5 ч.л.
Вершки — 300 мл
Гірчиця у зернах — 1 ст.л.

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Приготування:

Філе порізати, посолити, поперчити.

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Кожен кусочок філе запанірувати у борошні й обжарити з двох боків на олії.

Перекласти філе у миску.

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Гриби порізати на кусочки й обсмажити на сильному вогні.

Додати тим'ян та куряче філе й влити вершки.

Накрити кришкою та готувати на помірному вогні 5−7 хвилин.

Наприкінці додати чайну ложку гірчиці у зернах. Це додасть страві неповторну родзинку.

Також на вечерю з курячого філе можна приготувати ще одну смачну страву, до якої вже входить і гарнір.

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