Вражає ніжним смаком і хрусткою скоринкою: відома кулінарка розповіла, як готувати італійські аранчіні

Кулінарка Тетяна Литвинова, якій дуже подобається італійська кухня, поділилася рецептом ще однієї вишуканої італійської страви — аранчіні.

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Аранчіні — це рисові кульки з начинкою із сиру та шинки, обсмажені до золотистої скоринки.

«Аранчіні стануть ідеальним частуванням для ваших гостей, вражаючи всіх своїм ніжним смаком і хрусткою скоринкою. Простота приготування робить цей рецепт доступним для будь-якої господині, а результат перевершить усі очікування», — вважає Литвинова.

Інгредієнти:

Для 10−12 штук

рис арворіо — 250 г.

яйця — 4 шт.

сир — 100 г.

панірувальні сухарі — 100 г.

борошно — 100 г.

цибуля — 100 г.

м'ясний фарш — 250 г.

томатний соус — 2 ст. л.

сіль/перець — ½ ч. л.

шафран — 1 ч. л.

петрушка — 20 г.

олія — ​​400−500 г.

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Як приготувати таку смакоту, Литвинова показала у ролику.

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