Вражає ніжним смаком і хрусткою скоринкою: відома кулінарка розповіла, як готувати італійські аранчіні
Кулінарка Тетяна Литвинова, якій дуже подобається італійська кухня, поділилася рецептом ще однієї вишуканої італійської страви — аранчіні.
Аранчіні — це рисові кульки з начинкою із сиру та шинки, обсмажені до золотистої скоринки.
«Аранчіні стануть ідеальним частуванням для ваших гостей, вражаючи всіх своїм ніжним смаком і хрусткою скоринкою. Простота приготування робить цей рецепт доступним для будь-якої господині, а результат перевершить усі очікування», — вважає Литвинова.
Інгредієнти:
Для 10−12 штук
рис арворіо — 250 г.
яйця — 4 шт.
сир — 100 г.
панірувальні сухарі — 100 г.
борошно — 100 г.
цибуля — 100 г.
м'ясний фарш — 250 г.
томатний соус — 2 ст. л.
сіль/перець — ½ ч. л.
шафран — 1 ч. л.
петрушка — 20 г.
олія — 400−500 г.
Як приготувати таку смакоту, Литвинова показала у ролику.
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