Ризотто з грибами та шафраном: відома кулінарка розкрила головний секрет смачної італійської страви
Ризотто останнім часом стало дуже популярним в українців. Цю італійську страву пропонують у багатьох ресторанах. Але її неважко приготувати й вдома.
Відома кулінарка Тетяна Литвинова у своєму блозі розповіла, як приготувати ризотто з грибами.
Як відомо, ризотто — це страва італійської кухні, готується з рису, має м'який вершковий смак. Його подають як першу, так і як другу страву. У правильно приготовленого ризотто кремоподібна, але не дуже рідка структура.
Але просто залити рис водою та зварити ризотто не вийде.
Класичного рецепта ризотто немає. Постійні складові цієї страви — рис та бульйон. А ось інші інгредієнти можуть змінюватись.
Литвинова зазначає, що головний секрет незабутнього ризотто — це смачний бульйон.
Інгредієнти:
На 3−4 порції:
Рис Арборіо — 250 г
Цибуля — 1 шт
Часник — 2 зубчики
Курячий бульйон — 750 г
Вершкове масло — 60 г
Біле вино — 80 г
Шафран — 1 год л
Сіль — 1 год.
Пармезан — 40 г
Лисички для прикраси
Процес приготування кулінарка записала на відео.
Нагадаємо, нещодавно Тетяна Литвинова поділилась рецептом багатошарового полуничного десерту, який вона приготувала разом зі співачкою Наталкою Карпою.39
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