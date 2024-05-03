Школа городника: ці п'ять помилок залишать вас без урожаю смородини

Оптимальним часом для посадки смородини досвідчені городники називають весну та осінь. Однак слід пам'ятати про важливі правила, недотримання яких призведе до того, що кущі не плодоноситимуть.

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Декілька таких правил називає «Моя дача. Сад м огород».

Посадка у тіні. Смородина переносить легке затінення, за таких умов її ягоди стають навіть більшими, але за смаком можуть програвати тим, що визріли на сонці. Глибока тінь цій культурі протипоказана



Відсутність поливів. Смородина, особливо чорна, любить вологу. Якщо її недостатньо, рослини уповільнюють розвиток, ягоди дрібнішають. У спекотну та посушливу погоду кущі рясно поливають приблизно раз на 10 днів.

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Загущення. Якщо кущі посаджені надто близько, вони починають конкурувати один з одним за світло, вологу та поживні речовини.



Використання добрив, що містять хлор. Не слід підживлювати культуру калійною сіллю, хлористим калієм, свинячим гноєм.



Недостатнє обрізання. Чорна смородина формує найкращі ягоди на приростах минулого року. Тому необхідно постійно стимулювати утворення нових сильних пагонів.

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Досвідчені садівники рекомендують готувати смородину до нового сезону з осені, вносячи компост, курячий гній, фосфорні, азотні та калійні добрива. А вже у новому сезоні цій культурі допоможе набратися сили крохмаль та зола.

Фото Pixabay

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