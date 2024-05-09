Тільки не малина: досвідчені городники назвали гарних та поганих сусідів для смородини

Малина, яка сильно розростається, і для стримування «апетиту» якої поряд радять висаджувати певні рослини, є невдалим сусідом по саду для смородини.

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Як стверджують автори каналу «Моя дача. Сад и огород», є ще кілька культур, які смородина не буде рада бачити поряд із собою, у тому числі й різні її сорти.

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Червону, чорну та білу смородини краще розсадити подалі один від одної, щоб не було боротьби за ресурси. Також не найвдаліше сусідство буде з аґрусом — у рослин є спільні шкідники.

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Хорошими сусідами для смородини можуть стати цибуля та часник, які відлякають деяких шкідників. Також не вплинуть на зростання кущів суниці, шпинат та базилік. З чагарників підійдуть любителі кислих ґрунтів та частих поливів — йошта, жимолість та лохина.

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Раніше досвідчені городники розповіли, які культури не слід висаджувати поряд із помідорами.

Фото Pixabay

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