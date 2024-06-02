«Жертва» Усика побив непереможного Хрговича в бою за титул: відеоогляд поєдинку

У рамках шоу на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), де Чжан Чжилей нокаутував Деонтея Уайлдера, відбувся бій за тимчасовий титул IBF у надважкій вазі. 26-річний британець Денієл Дюбуа (21 перемога, 20 з них — нокаутом, 2 поразки), якого нокаутував Олександр Усик, побив непереможного досі 31-річного хорвата Філіпа Хрговича (17 перемог, 14 з них — нокаутом, 1 поразка), перемігши опонента технічним нокаутом).

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На старті поєдинку хорват явно перевершував опонента, раз по раз перевіряючи на міцність «дірявий» захист Дюбуа. Але Хргович, який кидав виклик Усику, швидко «наївся», чим уміло скористався британець. У сьомій трихвилинці Дюбуа почав гамселити опонента, а у 8-й рефері, порадившись із лікарем, зупинив поєдинок, зафіксувавши ювілейну, 20-ту, дострокову перемогу Дюбуа.

Згідно з підсумковою статистикою Compubox, Хргович перевершив Дюбуа за кількістю завданих ударів (402 проти 346) і навіть частіше влучав силовими (67 проти 62), але в «перестрілках» явна перевага була на боці Дюбуа (54 проти 29).

До речі, бій Дюбуа — Хргович міг бути за повноцінний титул, але в останній момент IBF вирішила не відбирати пояс організації у абсолютного чемпіона світу Олександра Усика, і боксери билися за тимчасовий.

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Не виключено, що наступним суперником Денієла Дюбуа стане його співвітчизник Ентоні Джошуа, який був особисто присутній на вечорі боксу в Саудівській Аравії.

«Я піднявся з дна і тепер знову на вершині. Я чув, що наступним суперником буде Ентоні Джошуа, давай. Це мій час», — заявив після перемоги Денієл Дюбуа.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Денієл Дюбуа брутально нокаутував 155-кілограмового здорованя зі США за 10 секунд до закінчення бою.

Фото X Matchroom Boxing

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