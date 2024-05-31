«Ідеальна вечеря» з гречки та курки від Ольги Рябенко: рецепт для «лінивих» і тих, хто не має часу
Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше ділилася рецептом курятини у сирному клярі, розповіла, як швидко приготувати ідеальну вечерю — гречку та курку в одній пательні.
«Інколи зовсім не хочеться довго готувати гарнір і окремо м’ясо. Та і час не завжди на це є. Пропоную рішення: гречка та курка в одній сковорідці», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Курячі ніжки — 5 шт;
- Сіль, перець;
- Цибуля — 1−2 шт;
- Морква — 1 шт;
- Перець солодкий — 1 шт;
- Гречка — 1 стакан;
- Бульйон або вода — 3 стакани;
- Сушена петрушка
- Часник — 1 шт;
- Лавровий лист;
- Свіжа зелень.
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Приготування:
- Курячі ніжки посолити, поперчити та обсмажити до золотистої скоринки з усіх сторін. І відкласти в сторону.
- Цибулю порізати півкільцями, моркву — кубиком. І обсмажити на тій же пательні протягом кількох хвилин.
- Перець порізати кубиком і теж додати у сковороду. Обсмажити.
- Додати до овочів гречку, перемішати та обсмажити протягом хвилини.
- Додати бульйон або воду, сушену зелень та курячі ніжки. Потім занурити туди розрізаний навпіл неочищений часник.
- Накрити кришкою і тушкувати близько 15 хв до готовності.
- В кінці додати лавровий лист та подрібнену свіжу зелень.
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