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«Ідеальна вечеря» з гречки та курки від Ольги Рябенко: рецепт для «лінивих» і тих, хто не має часу

14:41 31 травня 2024
Гречка з куркою

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше ділилася рецептом курятини у сирному клярі, розповіла, як швидко приготувати ідеальну вечерю — гречку та курку в одній пательні.

«Інколи зовсім не хочеться довго готувати гарнір і окремо м’ясо. Та і час не завжди на це є. Пропоную рішення: гречка та курка в одній сковорідці», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Курячі ніжки — 5 шт;
  • Сіль, перець;
  • Цибуля — 1−2 шт;
  • Морква — 1 шт;
  • Перець солодкий — 1 шт;
  • Гречка — 1 стакан;
  • Бульйон або вода — 3 стакани;
  • Сушена петрушка
  • Часник — 1 шт;
  • Лавровий лист;
  • Свіжа зелень.

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Приготування:

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  • Курячі ніжки посолити, поперчити та обсмажити до золотистої скоринки з усіх сторін. І відкласти в сторону.
  • Цибулю порізати півкільцями, моркву — кубиком. І обсмажити на тій же пательні протягом кількох хвилин.
  • Перець порізати кубиком і теж додати у сковороду. Обсмажити.
  • Додати до овочів гречку, перемішати та обсмажити протягом хвилини.
  • Додати бульйон або воду, сушену зелень та курячі ніжки. Потім занурити туди розрізаний навпіл неочищений часник.
  • Накрити кришкою і тушкувати близько 15 хв до готовності.
  • В кінці додати лавровий лист та подрібнену свіжу зелень.

Раніше фудблогер Олексій Міль розповів, як приготувати смачні гречаники з фаршем.

Фото — скріншот

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