«Ідеальна вечеря» з гречки та курки від Ольги Рябенко: рецепт для «лінивих» і тих, хто не має часу

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше ділилася рецептом курятини у сирному клярі, розповіла, як швидко приготувати ідеальну вечерю — гречку та курку в одній пательні.

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«Інколи зовсім не хочеться довго готувати гарнір і окремо м’ясо. Та і час не завжди на це є. Пропоную рішення: гречка та курка в одній сковорідці», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Курячі ніжки — 5 шт;

Сіль, перець;

Цибуля — 1−2 шт;

Морква — 1 шт;

Перець солодкий — 1 шт;

Гречка — 1 стакан;

Бульйон або вода — 3 стакани;

Сушена петрушка

Часник — 1 шт;

Лавровий лист;

Свіжа зелень.

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Приготування: РЕКЛАМА Курячі ніжки посолити, поперчити та обсмажити до золотистої скоринки з усіх сторін. І відкласти в сторону.

Цибулю порізати півкільцями, моркву — кубиком. І обсмажити на тій же пательні протягом кількох хвилин.

Перець порізати кубиком і теж додати у сковороду. Обсмажити.

Додати до овочів гречку, перемішати та обсмажити протягом хвилини.

Додати бульйон або воду, сушену зелень та курячі ніжки. Потім занурити туди розрізаний навпіл неочищений часник.

Накрити кришкою і тушкувати близько 15 хв до готовності.

В кінці додати лавровий лист та подрібнену свіжу зелень.

Раніше фудблогер Олексій Міль розповів, як приготувати смачні гречаники з фаршем.

Фото — скріншот

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