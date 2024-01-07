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Просто все змішайте: готуємо ліниві пиріжки зі святкових залишків

12:44 7 січня 2024
Готові пиріжки

Святкові різдвяні і новорічні гостини поступово відходять у минуле, і перед господинями постає непросте запитання — як використати залишки продуктів, аби їх не довелося викидати.

Відповідь знає відома львівська фудблогерка Лілія Цвіт, яка вранці 7 січня спекла для рідних ліниві пиріжки з копченою ковбасою, і поділилася своїм рецептом.

Що потрібно

Для тіста:

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  • кефір — 250 мл
  • вода — 40 мл
  • цукор — 1 ч.л.
  • сіль- ½ ч.л.
  • сода- ½ ч.л.
  • яйце — 1 шт.
  • борошно — 240 г

Для начинки:

  • ковбаса копчена — 200 г
  • кріп — пучок (30 г)
  • цибуля зелена — пучок (50 г).

Приготування

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Готувати такі пиріжки-оладки дуже просто. Спочатку слід трохи підігріти кефір (або ж кисляк), додати сіль, яйце і поступово всипати просіяне борошно. Додати соду або ж розпушувач.

Ковбасу ріжемо на кубики і додаємо просто в тісто. Туди ж всипаємо дрібно порізану зелень.

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Добре перемішуємо і смажимо на пательні (на помірному вогні) до золотистого кольору.

За досвідом блогерки, з цієї кількості продуктів вийде 12−15 пиріжків.

А смакують вони як гарячими, так і холодними.

Нагадаємо також про рецепт лінивих голубців, що його розповіла читачам «ФАКТІВ» кулінарка Елла Іванова з Кривого Рога.

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