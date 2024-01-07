Просто все змішайте: готуємо ліниві пиріжки зі святкових залишків
Святкові різдвяні і новорічні гостини поступово відходять у минуле, і перед господинями постає непросте запитання — як використати залишки продуктів, аби їх не довелося викидати.
Відповідь знає відома львівська фудблогерка Лілія Цвіт, яка вранці 7 січня спекла для рідних ліниві пиріжки з копченою ковбасою, і поділилася своїм рецептом.
Що потрібно
Для тіста:
- кефір — 250 мл
- вода — 40 мл
- цукор — 1 ч.л.
- сіль- ½ ч.л.
- сода- ½ ч.л.
- яйце — 1 шт.
- борошно — 240 г
Для начинки:
- ковбаса копчена — 200 г
- кріп — пучок (30 г)
- цибуля зелена — пучок (50 г).
Приготування
Готувати такі пиріжки-оладки дуже просто. Спочатку слід трохи підігріти кефір (або ж кисляк), додати сіль, яйце і поступово всипати просіяне борошно. Додати соду або ж розпушувач.
Ковбасу ріжемо на кубики і додаємо просто в тісто. Туди ж всипаємо дрібно порізану зелень.
Добре перемішуємо і смажимо на пательні (на помірному вогні) до золотистого кольору.
За досвідом блогерки, з цієї кількості продуктів вийде 12−15 пиріжків.
А смакують вони як гарячими, так і холодними.
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