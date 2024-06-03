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Суспільство та люди

З’явилось світло в кінці тунелю: ясновидиця побачила перший крок до закінчення війни

16:50 3 червня 2024
воїн

Найближчим часом на фронті складеться жорстка та складна ситуація. Лише після 6 грудня цього року та після 24 лютого 2025 ситуація для України може дуже суттєво покращитись, вважає астролог Влад Росс. Своєю чергою, карпатський мольфар Михайло вважає, що кінець війни буде в травні 2025 року.

Ще одне передбачення відносно закінчення війни висловила ясновидиця Аполлінарія на Youtube-каналі «Мій світ».

За її словами, зараз українці приближаються до «світла у кінці тонелю», і з жовтня 2024 року розпочнеться припинення ракетних обстрілів України, а також стануть зрозумілими обриси майбутніх домовленостей про мир, і припиняться смерті людей.

Це стане першим кроком до закінчення війни. Проте на прифронтових територіях цей процес ще триватиме.

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«Це припинення пусків ракет, вибухів. Не одразу припинення прифронтових якихось зон, це буде поступова історія. Але насамперед — це якісь масовані обстріли та тривоги, які просто розхитали всю психіку людей. Це буде перше припинення, і від осені, від жовтня цього року, почнуться зрушення в цей бік», — зазначила Аполлінарія.

Ясновидиця переконана, що ресурсів для продовження атак у рф, на жаль, дуже багато. Тому припинення війни стане можливим тільки у разі підписання міжнародної угоди.

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«Припинення буде тоді, коли є якийсь міжнародний пакт — з якихось причин і яких пунктів домовляємося хоча б на першому етапі. Цих пактів, я думаю, що буде не один, все це відбуватиметься поступово», — зазначила вона.

Нагадаємо, що провідниця до Вищих вимірів Ая наполягає, що війна в Україні закінчиться у 2024 році. Вона наголосила, що про це свідчить багато знаків. В середині літа щось дуже страшне насувається на росію. Можливо, ці події будуть вирішальними для закінчення війни.

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