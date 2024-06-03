Стирчатиме як стовпчик: аграрії порадили, що потрібно покласти в лунку під капусту, і чим її полити після висаджування

Перед тим, як будь-яку розсаду висадити на постійне місце на городі або дачі, необхідно не тільки підготувати ґрунт, а ще й зробити дещо, що допоможе збільшити врожай майбутніх овочів.

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Як саме правильно садити капусту та що покласти в лунку, порадили на каналі «Корисне TV».

Так перед тим, як висадити розсаду капусти з ящиків, її необхідно полити. Рослина повинна напитатись водою. Також її можна полити яким-небудь стимулятором росту, щоб активувати коріння.

Потім викопати невеликі лунки, між якими відстань не менш як 50 см. Зараз розсада маленька, а коли наросте листя, кожна рослина буде займати досить велику площу.

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Щоб рослина правильно розвивалась, в не стирчала як стовпчик, в кожну лунку потрібно додати жменю сухого гранульованого курячого посліду. Це азотне добриво дозволить розсаді рости швидке та бути більш зеленою. В його складі також є фосфор і калій, котрі відповідають за якість врожаю.

Гранульований послід потрібно у лунці перемішати з землею, потім лунку полити. Капуста дуже любить вологу, тому ґрунт має бути напитаний водою. Акуратно брати розсаду й висаджувати у лунки, придавлюючи її землею.

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Автор відео стверджує, що при такому алгоритмі коренева система рослини не пошкодиться. Й капуста швидко пристосовується до нового місця, стресу при пересадці не буде.

Коли рослини вже на новій грядці, їх потрібно полити стимулятором росту на основі дріжджів.

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Готується такий стимулятор просто. В 0,5 літра дуже теплої води розчинити столову ложку сухих дріжджів та столову ложку цукру. Все ретельно перемішати. Отриманий розчин настояти 2 години у теплому темному місці. А потім цю суміш розчинити у 5 літрах воду. Це буде концентрат. Щоб поливати розсаду, треба літр концентрату розчинити у 10 літрах води.

Поливати під кожний кущик по 1 літру. Таким розчином також можна поливати огірки, баклажани й інші овочі, окрім томатів.

Раніше на «Корисне TV» розповіли, як можна збільшити вдвічі врожай томатів.

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