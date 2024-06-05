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Спорт

Олімпійська збірна України розгромила суперника на старті престижного турніру у Франції (відео)

0:21 5 червня 2024
Індонезія U20&nbsp;— Україна U23

Збірна Україна з футболу U23, яка здобула путівку на Олімпійські ігри-2024 у Парижі, успішно стартувала на престижному турнірі Tournoi Maurice Revello, що проходить з 3 по 16 червня у шести французьких містечках за участю 10 команд.

Міжнародний турнір у Франції

Індонезія U20 — Україна U23 — 0:3

Україна: Нещерет (Єрмаков, 46), Крупський (Федор, 46), Павлюк, Михавко, Драмбаєв, Кучерявий, Сігеєв, Михайленко (Шостак, 68), Сінчук (Хлань, 68), Волошин (Велетень, 68), Брагару.

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Голи: Сінчук (9), Михайленко (30), Федор (59).

В іншому матчі у групі Італія U21 перемогла Японію U19 — 4:3 (Фіні, 10, Фаббіан, 22, Раймондо, 59, Еспозіто, 69 — Шіогаї, 45+1, 62, 85).

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Зазначимо, що «жовто-сині» також зіграють у групі В з Італією (6 червня), Панамою (8 червня) та Японією (10 червня). Групу А в Тулоні сформували збірні Кот-д'Івуару, Мексики, Південної Кореї, Саудівської Аравії та Франції. У півфінал вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи (а невдахи проведуть стикові поєдинки за 5-е, 7-е та 9-е місця).

Як відомо, у рамках футбольного турніру на Іграх-2024 у Парижі підопічні Руслана Ротаня за підсумками жеребкування зіграють у групі з однолітками з Іраку (24 липня), Марокко (27 липня) та Аргентини (30 липня).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійська збірна України програла у дебютному спарингу Японії.

Фото www.tournoimauricerevello.com

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