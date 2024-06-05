Держава-терорист росія знову атакувала мирні міста і села України: що відомо про збиті цілі

В ніч на 5 червня 2024 року окупанти атакували Україну 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Курська (рф), миса Чауда (Крим).

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Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.



До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 22 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.

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Зокрема, у Дніпропетровській області оборонці неба знищили 4 ворожі «шахеди»: 2 — у Криворізькому районі, по одному — в районі Дніпра та на Нікопольщині. Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.

За даними голови ОВА Сергія Лисака, ввечері та вранці агресор цілив по Нікополю. По місту окупанти били дронами-камікадзе. Обстріляли його і з важкої артилерії.

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«Люди не постраждали. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт, 5 приватних будинків, 3 господарські споруди, лінія електропередач», — йдеться у повідомленні.

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Крім того, в Генеральному штабі ЗСУ розповіли про втрати, які поніс російський ворог в наземних операціях.

Як повідомляли «ФАКТИ», 4 червня під ранок росіяни вдарили по Дніпру двома ракетами «Іскандер К», випущеними з території окупованого Криму. Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами ПС на Дніпропетровщині. Але від падіння уламків постраждали люди, є руйнування.

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