Держава-терорист росія знову атакувала мирні міста і села України: що відомо про збиті цілі
В ніч на 5 червня 2024 року окупанти атакували Україну 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Курська (рф), миса Чауда (Крим).
Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 22 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.
Зокрема, у Дніпропетровській області оборонці неба знищили 4 ворожі «шахеди»: 2 — у Криворізькому районі, по одному — в районі Дніпра та на Нікопольщині. Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.
За даними голови ОВА Сергія Лисака, ввечері та вранці агресор цілив по Нікополю. По місту окупанти били дронами-камікадзе. Обстріляли його і з важкої артилерії.
«Люди не постраждали. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт, 5 приватних будинків, 3 господарські споруди, лінія електропередач», — йдеться у повідомленні.
Крім того, в Генеральному штабі ЗСУ розповіли про втрати, які поніс російський ворог в наземних операціях.
Як повідомляли «ФАКТИ», 4 червня під ранок росіяни вдарили по Дніпру двома ракетами «Іскандер К», випущеними з території окупованого Криму. Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами ПС на Дніпропетровщині. Але від падіння уламків постраждали люди, є руйнування.441
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