Можна приготувати навіть на свято: нова страва з кабачків від закарпатської господині

У розпалі — сезон молодих кабачків. І поки одні господині поспішають приготувати з цього овоча закуски на зиму, інші вигадують з нього все нові повсякденні страви, особливо переймаючись, щоб смакувало і найменшим членам родини.

Саме їм буде до вподоби кабачковий торт з помідорами, що його приготувала фудблогерка із Закарпаття Ольга Салкай.

Готується торт дуже просто, адже складається з кабачкових оладків та начинки зі сметани, сиру і часника.

Для оладків візьміть:

кабачки 700 гр.

яйця 3 шт.

борошно 140 гр.

сіль, перець за смаком

Для начинки:

твердий сир 200 гр.

сметана 250 мл.

сіль, перець за смаком

часник 1−2 зубчики

зелень кропу або петрушки

помідори, нарізані кільцями.

Верхній шар торту теж прикрашається кружальцями з помідорів.

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