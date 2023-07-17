Можна приготувати навіть на свято: нова страва з кабачків від закарпатської господині
У розпалі — сезон молодих кабачків. І поки одні господині поспішають приготувати з цього овоча закуски на зиму, інші вигадують з нього все нові повсякденні страви, особливо переймаючись, щоб смакувало і найменшим членам родини.
Саме їм буде до вподоби кабачковий торт з помідорами, що його приготувала фудблогерка із Закарпаття Ольга Салкай.
Готується торт дуже просто, адже складається з кабачкових оладків та начинки зі сметани, сиру і часника.
Для оладків візьміть:
- кабачки 700 гр.
- яйця 3 шт.
- борошно 140 гр.
- сіль, перець за смаком
Для начинки:
- твердий сир 200 гр.
- сметана 250 мл.
- сіль, перець за смаком
- часник 1−2 зубчики
- зелень кропу або петрушки
- помідори, нарізані кільцями.
Верхній шар торту теж прикрашається кружальцями з помідорів.
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