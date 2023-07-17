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Можна приготувати навіть на свято: нова страва з кабачків від закарпатської господині

16:07 17 липня 2023
Торт з кабачків і помідорів

У розпалі — сезон молодих кабачків. І поки одні господині поспішають приготувати з цього овоча закуски на зиму, інші вигадують з нього все нові повсякденні страви, особливо переймаючись, щоб смакувало і найменшим членам родини.

Саме їм буде до вподоби кабачковий торт з помідорами, що його приготувала фудблогерка із Закарпаття Ольга Салкай.

Готується торт дуже просто, адже складається з кабачкових оладків та начинки зі сметани, сиру і часника.

Для оладків візьміть:

  • кабачки 700 гр.
  • яйця 3 шт.
  • борошно 140 гр.
  • сіль, перець за смаком

Для начинки:

  • твердий сир 200 гр.
  • сметана 250 мл.
  • сіль, перець за смаком
  • часник 1−2 зубчики
  • зелень кропу або петрушки
  • помідори, нарізані кільцями.

Верхній шар торту теж прикрашається кружальцями з помідорів.

Нагадаємо, раніше в мережі відкрили всі секрети приготування справжнього закарпатського бограча.

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