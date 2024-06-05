З багатодітних військовозобов’язаних для вістрочки вимагатимуть ще один документ: про що йдеться

Член Комітету ВР з питань правової політики Ігор Фріс, який раніше звертав увагу на постанову Кабміну, якою уряд додав до переліку документів, визначених новим законом про мобілізацію, ще один, не передбачений законодавством, знов знайшов проблемне положення в урядовій постанові.

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Йдеться про постанову № 560, яка затверджує алгоритм дій військовозобов’язаних, а також документи, які їм необхідно зібрати. Зокрема, багатодітним чоловікам тепер треба нотаріально доводити, що вони справді беруть участь в утриманні дітей, пише «Главком».

«Військовозобов'язаний і батько трьох неповнолітніх дітей визнаний придатним до військової служби. Згідно із мобілізаційним законом, він автоматично має отримати відстрочку від мобілізації. Його діти народжені від двох жінок, із якими чоловік розлучений, наразі не живе, але продовжує фінансово утримувати дітей. Що придумав ТЦК? Там додатково вимагають договір між чоловіком та його колишніми дружинами про те, що він бере участь в утриманні своїх неповнолітніх дітей», — пояснює нардеп та додає «У голові не вкладається!.. Знову ж таки маємо перевищення повноважень, але вже з боку ТЦК».

За його словами, мобілізаційний закон, який набув чинності 18 травня, чітко прописав коло суб’єктів, на яких розповсюджуються правові підстави надання відстрочки від мобілізації, звільнення від військового обов’язку або бронювання. А уряд, на думку нардепа, «цією постановою запровадив додаткові вимоги для військовозобов'язаних щодо підтвердження ними певних юридичних фактів та документів, що розцінюється як перевищення норм і положень закону».

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Нагадаємо, що уряд автоматично продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації. Це стосується тих працівників, які отримали бронь від Мінекономіки.

Фото з сайту mc. today

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