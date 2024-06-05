Як позбавитися комарів у квартирі: вісім ароматів, які не переносят кровососи

З настанням тепла на дачні ділянки та в домівки повертаються небажані сусіди — комарі, яких можна відлякуавати не лише магазинними засобами, а й зробленими вдома, зокрема, з камфорним спиртом, гвоздикою та лавровим листом.

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Зазвичай самки комарів (а саме вони п'ють кров) реагують на виділення людиною поту та вуглекислого газу. Чим частіше дихання, тим вище ризик бути вкушеним, пояснює doc.ua. Отже, щоб відлякати комарів, потрібно перебити свій природний запах. Зробити це можна за допомогою хімічних, або натуральних засобів.

Так, можна використовувати репеленти, фуміганти, електрофумігатори чи браслети від комарів — засоби, які просякнуті натуральними ефірними оліями. Під впливом тепла пари нейтралізують запах вуглекислоти, що виділяється нашим тілом, завдяки чому комар не відчуває людини.

Втім, для цього підійдуть не всі ефірні олії. Краще за все спрацьовуватимуть евкаліпт, гвоздика, аніс, апельсин, кедр, лаванда, чайне дерево, герань, м'ята, чебрець.

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Способи застосування:

Аромалампа: додайте в чашу 5−7 крапель ефірної олії, гарячої води та запаліть свічку.

Ароматичні свічки: зробіть самі або візьміть вже готову свічку, додайте до неї кілька крапель ефірної олії, наприклад цитронелли, та запаліть.

Серветка з маслами: просочіть сумішшю води та обраних ефірних олій тканинну серветку (рушник) і покладіть її у ліжку перед сном. Вночі ви будете спати спокійно.

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Ефективним засобом проти комарів є лимон з гвоздикою. Адже комахи негативно сприймають аромат цитрусів, особливо лимона, запах якого у поєднанні з гвоздикою помітно збільшується. Крім того, насичений аромат прянощі сприяє дезорієнтації в просторі й знищенню здатності комарів відчути людську кров. Для того, щоб домогтися такого ефекту, візьміть лимон і розріжте його навпіл, а у дві половинки вставте по 5−8 штучок сухої гвоздики. Якщо вдома є тільки бутони гвоздики — залийте п'ять грамів гарячою водою та дайте настоятися 15−20 хвилин, потім нанесіть собі на шкіру за допомогою розпилювача.

Також комахам не подобається приємний для людей запах ванілі. Розведіть чайну ложку ваніліну в склянці води, змочіть ватний тампон і протріть відкриті ділянки шкіри. Ванільною водою також можна обприскувати одяг або приміщення.

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Базилік відлякує комарів і мух. Його можна вирощувати в горщиках або контейнерах як на підвіконні, так і на вулиці. А з його свіжого листя можна приготувати ефективний спрей-репелент: для цього листя слід замочити в окропі на кілька годин, а потім змішати зі спиртом. А ще гарно співпрацюватимуть базилік і черемха. Дрібно наріжте свіже листя та квітки рослин і просто розкладіть їх по кімнаті. Також можна зробити стрічку, яка допоможе позбутися від докучливих комах. Для цього знадобиться папір, на який треба нанести крохмальний або желатиновий клей і обсипати подрібненими листям черемхи або базиліка.

Лаванда має той же самий ефект, що й базилік. Її потрібно розміщувати у місцях можливого виникнення комах — комарів, метеликів та молі.

Комарі, мурахи, мухи, блохи й миші назавжди забудуть дорогу до вашого будинку, якщо ви розкладете сушену м'яту на своєму підвіконні. Також з неї можна приготувати спрей-репелент.

Відштовхує комарів завдяки наявності в ньому цитронелли й лимонник. Рослина добре проростає в горщиках або в грунті, на сонячному, добре дренованому місці.

Врятувати від докучливих комах на природі можуть ялинові, або соснові шишки, які потрібно кинути в багаття. Аналогічний ефект надасть і трохи підсушена хвоя ялівцю. А Запах кедрової олії відлякує комарів, мух і, навіть тарганів, що робить його відмінним рішенням, як на природі, так і у квартирі.

Про те, як зробити пастки для боротьби з комарами, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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