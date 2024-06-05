Платитимуть не лише чоловіки: у ТЦК розповіли, який штраф буде для жінок за порушення правил обліку

З дня набуття чинності нового закону про мобілізацію, жінки певних спеціальностей віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та оновити свої дані в ТЦК. Якщо вони цього не зроблять, на них очікує штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

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Про це повідомив керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков в інтерв'ю «Кременчуцький Телеграф». За його словами, штрафувати жінок за порушення правил військового обліку можуть так само, як і чоловіків.

«Якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані. Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики віком від 18 до 60 років, повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ», — пояснив Мирослав Волков. Також він зауважив, що мобілізація жінок проводиться лише за їхньою особистою згодою.

«Жінки, які добровільно йдуть на військову службу за контрактом чи за мобілізацією, у нашому районі є. Ми їх направляємо у навчальні центри ЗСУ», — додав начальник РТЦК.

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Він також пояснив, що деякі категорії військовозобов’язаних жінок під час уточнення своїх облікових даних можуть не прохотити військово-лікарську комісію. Це, зокрема, жінки, які мають право на відстрочку від призову, віком старше 55 років, заброньовані та жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ. А ось ті, хто не мають військово-облікового документа або вперше його отримують, мають пройти ВЛК.

Зазначимо, що з 1 жовтня 2023 року працівниці медичної та фармацевтичної сфери віком від 18 до 60 років зобов’язані ставати на військовий облік в ТЦК та СП. Жінки з іншими спеціальностями, які пов’язані з військовою сферою, можуть стати на облік добровільно. При цьому взяти на облік можуть лише тих жінок, які придатні до проходження служби за станом здоров’я — за визначенням військово-лікарської комісії.

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Нагадаємо, що нещодавно уряд виключив норму, за якою жінки-медики чи фармацевти, які не отримували військово-обліковий документ, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року. Отже, віднині жінки-медики не можуть працевлаштуватися за фахом без походу до ТЦК та СП.

Ілюстративне фото зі сторінки командування Медичними силами ЗСУ

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