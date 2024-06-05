Тайвань посилив контроль за експортом сировини для вибухівки через доповідь ЦОР: про що йдеться

Міністерство економіки Тайваню на підставі розслідування Центру оборонних реформ «Російська снарядна коаліція: хто і як допомагає рф виробляти боєприпаси» додало до списку товарів, заборонених до експорту в росію та білорусь, продукти з нітроцелюлози. Таким чином нітроцелюлоза, що виробляється на тайванських заводах, не використовуватиметься у виробництві російського озброєння. Рішення набуде чинності 14 червня. Про це повідомляє Guildhall з посиланням на Центральне агентство новин Тайваню.

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У березні департамент міжнародної торгівлі Міністерства економіки Тайваню після заборони на експорт до росії та білорусі 77 найменувань інструментів та верстатів, включно з електроерозійними верстатами, додав до цього переліку вироби з нітроцелюлози.

Торговий департамент пояснив, що нітроцелюлоза є ключовим інгредієнтом бездимного пороху, та Європейський союз і США контролюють її експорт. Спочатку Тайвань контролював тільки експорт нітроцелюлози із вмістом азоту понад 12,2%, а додавання нітроцелюлози із вмістом азоту менше від 12,2% цього разу покликане посилити контроль, щоб унеможливити лазівки у міжнародному контролі.

Представники Міністерства економіки заявили, що тільки компанія Taiwan Nitric Corporation виробляє нітроцелюлозу з вмістом азоту менше за 12,2%, яка в основному експортується до США, Японії та В'єтнаму й використовується як клей для металів, дерева, шкіри тощо, і що нові правила контролю не мали істотного впливу на тайванський завод.

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Міністерство економіки нагадало, що штраф за первинне недотримання правил при експорті до росії та білорусі було збільшено до 1 млн юанів. Промисловість має дотримуватися внутрішніх та міжнародних правил експортного контролю, а також ефективно використовувати зобов'язання з корпоративної перевірки, щоб уникнути недотримання правил та подальшого впливу на хорошу репутацію, а також власні права та інтереси.

Нагадаємо, Центр оборонних реформ опублікував доповідь «Російська снарядна коаліція: хто і як допомагає рф виробляти боєприпаси», згідно з якою значна частина сировини (нітроцелюлози), що використовується росією для виробництва боєприпасів, поставляється з країн — членів НАТО і країн — партнерів Північноатлантичного альянсу. Головними такими постачальниками є Тайвань, Німеччина та Туреччина. Також у доповіді наголошується, що Китай, який до 2022 року не постачав нітроцелюлозу в росію, станом на кінець 2023 року став найбільшим її постачальником.

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У травні 2024 року щодо російських компаній — імпортерів нітроцелюлози та бавовняної целюлози (сировини, що використовується для виробництва вибухових речовин і ракетного палива), а також двох китайських компаній — виробників нітроцелюлози, які фігурували у згаданому розслідуванні Центру оборонних реформ «Російська снарядна коаліція: хто і як допомагає рф виробляти боєприпаси», введені санкції Сполучених Штатів Америки.

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