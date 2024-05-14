Члени НАТО і Європейського Союзу мають розслідувати питання поставок західними компаніями нітроцелюлози (сировина, яку використовують для виробництва боєприпасів) до росії через треті країни і застосувати санкції до таких компаній. Також варто розглянути можливість введення санкцій на поставку всіх видів продукції з бавовни до рф, оскільки її може бути перероблено в нітроцелюлозу і використано для виробництва снарядів. Про це в коментарі Guildhall заявив французький сенатор, член комітету Сенату Франції з питань оборони і міжнародних відносин Гійом Гонтар.

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«Розслідування Wall Street Journal про те, що росія імпортує нітроцелюлозу для виробництва боєприпасів через турецьку компанію та опосередковано через німецькі та тайванські компанії — викликають серйозну тривогу. Якщо відомості підтвердяться, це стане серйозною проблемою. З одного боку, росія подвоїла імпорт нітроцелюлози торік, з іншого боку, європейські промислові підприємства побоюються нестачі цього найважливішого компонента, що може позначитися на їхньому власному виробництві», — заявив сенатор.

Парламентарій закликав членів НАТО і Європейського союзу розслідувати це питання і посилити санкції, застосовуючи їх до кожної компанії, що експортує нітроцелюлозу.

«Незважаючи на деякі заяви західних лідерів, включно з президентом Франції, які вводять в оману, ми не перейшли на „військову економіку“. Через два роки після російського вторгнення в Україну настав більш ніж слушний час для цього», — додав Гійом Гонтар.

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Нагадаємо, американське видання The Wall Street Journal провело розслідування, за результатами якого встановлено, що значна частина сировини, яка використовується російською федерацією для виробництва боєприпасів (нітроцелюлоза), виготовлялася компаніями на Тайвані, у Німеччині та у США, і постачалася до росії. Більшість постачань здійснено турецькою компанією, незважаючи на існуючі санкційні обмеження.

Причиною розслідування WSJ стала доповідь Центру оборонних реформ «Російська снарядна коаліція: хто і як допомагає рф виробляти вибухові речовини», в якій було описано факти таких постачань і запропоновано рішення з протидії, зокрема, введення повного ембарго на постачання до росії сировини, використовуваної для виробництва боєприпасів: нітроцелюлози, бавовняної целюлози і бавовни.

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Раніше повідомлялося, що Китай надає геопросторові розвіддані росії, допомагаючи обстрілювати Україну.

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