Мають суттєву перевагу над окупантами: експерти ISW про нові успіхи ЗСУ

Рішення українських командирів навчати новоспечений особовий склад перед тим, як відправити його у бій, свідчить про те, що загальна якість наших сил залишатиметься вищою, ніж в окупантів. Все це дасть результат у найближчій або середньостроковій перспективі, впевнені аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

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«Російські війська постійно використовували нещодавно передислокований мобілізований персонал, ув’язнених, а також свіжих солдатів-контрактників і добровольців без належної підготовки для проведення масових „м'ясних атак“ під керівництвом піхоти, — пишуть експерти ISW. - Мета — досягти незначних успіхів в Україні, і вони довели свою готовність продовжувати зазнавати значних втрат для цих досягнень. Російський механізм формування збройних сил значною мірою задовольнив коефіцієнт заміщення втрат в Україні… Проте російські мілблогери постійно скаржилися на неефективну російську підготовку після часткової мобілізації у вересні 2022 року, а колишній російський інструктор Storm-Z нещодавно заявив, що російські „стратегічні“ резерви „нічого не роблять місяцями“ через вузькі місця навчання через недостатню кількість інструкторів».

Подальша співпраця України з інструкторами НАТО, зокрема, якщо вони допомагатимуть у підготовці в тилових районах України, надає додаткові можливості вдосконалити механізми базової підготовки та підвищити якість новорозгорнутого персоналу, констатують у звіті аналітики.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому росії так важливо перемогти Україну.

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