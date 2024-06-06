Майже два десятки ворожих безпілотників знищено вночі над Україною, — Повітряні Сили

У ніч проти четверга, 6 червня, російські війська здійснили чергову ракетно-дронову атаку на Україну.

За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з району Таганрога (рф), а також атакував 18-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ (рф) та мис Чауда (Крим).

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Відбивали повітряний напад противника мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил. Було збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

А на Дніпропетровщині не обійшлося без влучань. «Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся, рятувальники пожежу оперативно загасили. Постраждали люди, які знаходилися всередині. Це чоловіки 52, 65 і 73 років. І 38-річна жінка», — повідомив очільник обласної ВА Сергій Лисак.

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Також через атаки окупантів пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда. Побитий автобус. Знищений гараж, ще один — понівечений. Зачепило газогони та лінії електропередач.

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В Генштабі ЗСУ зазначали, що напередодні супротивник продовжив атакувати Сили оборони на Харківському напрямку, але українські воїни не допустили втрат позицій. На Куп’янському напрямку ворог 12 разів намагався витіснити наші підрозділи з позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка, Чернещина та Дружелюбівка. На Лиманському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала — усі спроби противника просунутися вперед у районах Невського та в Серебрянському лісі успіху не мали.

На Краматорському напрямку ситуація напружена. Від початку доби агресор 11 разів намагався вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Калинівки, Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. На Торецькому напрямку ворог провів дві безуспішні атаки у бік Білої Гори. На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону. Загалом на цьому напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. Найбільшу активність ворог напередодні проявляв біля села Сокіл. А на Придніпровському напрямку три атаки противника у районі Кринок зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.

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Орієнтовні втрати армії противника на ранок 6 червня склали 515 тисяч військових. За добу, зокрема, було знищено 48 артсистем ворога, 40 бойових броньованих машин, три РСЗВ та один засіб ППО.

Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, коментуючи дозвіл країн-партнерів на використання ЗСУ західної техніки для ударів по території рф, назвав це «знаковим проривом».

Фото з мережі

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