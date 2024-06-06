Як використовувати яєчну шкаралупу на городі та навіщо це потрібно робити

Досвідчені садівники, які раніше розповіли, як позбутися равликів на городі за допомогою «підручних засобів», пояснили, чим корисне застосування на городі яєчної шкаралупи, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

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Так, карбонат кальцію становить близько 90% від усієї кількості шкаралупи — дуже цінний елемент для гарного та повноцінного розвитку рослин. Інші десять займають не менш потрібні «корисності»: цинк, марганець, фтор і ще двадцять чотири сполуки. Від дачника потрібно: подрібнити шкаралупи, розсипати їх грядкою і перекопати. Добриво внесене.

Крім усього іншого, шкаралупи чудово розкислюють ґрунт.

Також яєчну шкаралупу можна використовувати як приманку для шкідників. Так, удобривши подрібнені шкаралупи олією і прикопавши їх у місці скупчень капустянки, незабаром виявиться, що комахи загинули.

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Якщо шкаралупи багато, то можна розкласти її навколо штамбів дерев — вона працюватиме, як ефективна та корисна мульча.

Борошном із яєчної шкаралупи удобрюють розсадний ґрунт — вона виступає як чудовий стимулятор росту молодих саджанців помідорів, перцю та капусти.

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На городі потрібно використовувати шкаралупу від сирих яєць.

Як писали «ФАКТИ», раніше городники розповіли про корисну «хімію», яка може суттєво збільшити врожай.

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