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Чотири способи позбутися равликів на городі за допомогою «підручних засобів»

19:21 4 червня 2024
Равлик

Слимаки та равлики можуть серйозно пошкодити як молоду розсаду, так і дорослі рослини на дачі. Наприклад, слимаки дуже полюбляють капусту.

Боротися з ними можна як магазинними засобами, так і «народними» засобами, про деякі з них пише видання «На пенсії».

По-перше, це яєчна шкарлупа, яку потрібно подрібнити та обсипати нею рослини. Гострі шматочки не дозволять слимакам дістатися рослин.

По-друге, це деревний попіл, який також розсипають навколо рослин. Окрім захисту від шкідників він стане ще й гарним підживленням грунту.

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По-третє, це пиво, з яким можна підготувати пастку. Для цього у невелику ємність наливають пиво та закопують її так, щоб над землею стирчав лише невеликий край. Слимаки, яких приваблюватиме запах пива, падатимуть в цю пастку.

По-четверте, це гірчичний порошок. 100 грам порошку гірчиці потрібно додати до 5 л води, довести рідину до кипіння та варити 30 хвилин. Відвар настояти 6−8 годин, процідити, залити в обприскувач та нанести його на рослини та грунт навколо них. Таку процедуру варто проводити вранці, аби не обпекти листя рослин.

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Утруднити пересування слимаків може не тількі яєчна шкарлупа навколо рослин, а й тирса, хвоя, пісок та висушена кропива.

Фото Pixabay

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