Дякуємо ЗСУ та журналісту Сергію Кургану: розіграш марки «Кримський міст. На біс»
У четвер, 6 червня, наше професійне свято, який журналісти «ФАКТІВ» відзначають вже 27 років поспіль.
Раніше, в іншому житті, це був насичений день: до редакції йшли гості, які хотіли особисто привітати з Днем журналіста, щосекунди дзвонили телефони, біля моніторів росли купи квітів, з усіх регіонів нашої країни приїздили власкори, щоб разом з київськими колегами відсвяткувати професійне свято… У всіх кабінетах і коридорах лунали радісні голоси й сміх…
Так було колись…
Тепер редакційний офіс спорожнів. Багатьох колег вже ніколи не буде за святковим столом Перемоги…
Сьогодні, у День журналіста, ми дякуємо ЗСУ за можливість жити та працювати. Дякуємо нашому колезі Сергію Кургану, який із побратимами зараз б’ється у Часовому Яру.
На підтримку Сергія Кургана та ЗСУ оголошуємо РОЗІГРАШ МАРКИ «КРИМСЬКИЙ МІСТ. НА БІС!» із підписом голови СБУ Василя Малюка.
Марку «ФАКТАМ» подарувала колега по професійному цеху.
Зауважте, з огляду на останні натяки цей «БІС» не за горами!
Для того щоб стати власником історичного артефакту й підтримати захисників України, потрібно зробити переказ на картку.
Кожні 200 грн — це одна позиція участі.
Тобто 400 грн — це вже дві позиції тощо.
Зібрані кошти підуть на корисні девайси для підрозділу нашого Сергія Кургана. А переможця аукціону автоматично визначить система «Монобанку».
Долучайтесь до допомоги нашому незламному війську!
На «ништяки» Кургану
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/63FEujt1pY
Номер картки банки
5375 4112 1949 8875
Нагадаємо, що раніше журналіст «ФАКТІВ» Сергій Курган, який воює на передовій, отримав високу нагороду.29
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