Дякуємо ЗСУ та журналісту Сергію Кургану: розіграш марки «Кримський міст. На біс»

У четвер, 6 червня, наше професійне свято, який журналісти «ФАКТІВ» відзначають вже 27 років поспіль.

Раніше, в іншому житті, це був насичений день: до редакції йшли гості, які хотіли особисто привітати з Днем журналіста, щосекунди дзвонили телефони, біля моніторів росли купи квітів, з усіх регіонів нашої країни приїздили власкори, щоб разом з київськими колегами відсвяткувати професійне свято… У всіх кабінетах і коридорах лунали радісні голоси й сміх…

ВІДЕО ДНЯ

Так було колись…

Тепер редакційний офіс спорожнів. Багатьох колег вже ніколи не буде за святковим столом Перемоги…

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Сьогодні, у День журналіста, ми дякуємо ЗСУ за можливість жити та працювати. Дякуємо нашому колезі Сергію Кургану, який із побратимами зараз б’ється у Часовому Яру.

На підтримку Сергія Кургана та ЗСУ оголошуємо РОЗІГРАШ МАРКИ «КРИМСЬКИЙ МІСТ. НА БІС!» із підписом голови СБУ Василя Малюка.

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Марку «ФАКТАМ» подарувала колега по професійному цеху.

Зауважте, з огляду на останні натяки цей «БІС» не за горами!

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Марка “Кримський міст. На біс”

Для того щоб стати власником історичного артефакту й підтримати захисників України, потрібно зробити переказ на картку.

Кожні 200 грн — це одна позиція участі.

Тобто 400 грн — це вже дві позиції тощо.

Зібрані кошти підуть на корисні девайси для підрозділу нашого Сергія Кургана. А переможця аукціону автоматично визначить система «Монобанку».

Долучайтесь до допомоги нашому незламному війську!

На «ништяки» Кургану

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/63FEujt1pY

Номер картки банки

5375 4112 1949 8875

Нагадаємо, що раніше журналіст «ФАКТІВ» Сергій Курган, який воює на передовій, отримав високу нагороду.

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