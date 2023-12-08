Навіть більше, ніж до повномасштабного вторгнення: доходи росії від продажу нафти зростають

Доходи рф від продажу нафти продовжують зростати завдяки зусиллям росії, спрямованим на те, щоб обійти встановлений G7 граничний рівень цін на російську нафту та нафтопродукти. Агентство Bloomberg повідомило, що рф отримала $ 11,3 млрд доходів від продажу нафти й нафтопродуктів у жовтні 2023 року, що є найвищим рівнем доходів з травня 2022 року й навіть перевищує щомісячні доходи за рік до повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

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За повідомленнями, доходи від продажу нафти й нафтопродуктів у жовтні 2023 року становили 31% доходів російського бюджету за цей місяць.

У грудні 2022 року «Велика сімка» та ЄС запровадили верхню межу ціни на російську сиру нафту в 60 доларів і верхню межу цін на інші російські нафтопродукти, а 5 грудня 2023 року Центр досліджень енергетики та чистого повітря повідомив, що це обмеження одразу ж призвело до 45-відсоткового скорочення доходів від продажу нафти і нафтопродуктів в січні 2023 року.

Проте російські чиновники нівелювали наслідки обмеження цін G7 у 2023 році, все більше використовуючи старі нафтові танкери з незрозумілим правом власності та страхуванням від невідомих або незахідних джерел. Таким чином вони створили «тіньовий флот» для транспортування та продажу сирої нафти та нафтопродуктів за цінами, що перевищують верхню межу.

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Агентство Bloomberg повідомило, що російський внутрішній нафтовий танкерний флот і «тіньовий флот» перевезли понад 70 відсотків російських нафтових вантажів за перші дев'ять місяців 2023 року, що дозволило російським чиновникам здійснювати більший контроль над експортом нафти й поступово підвищувати ціни. Кремль, ймовірно, сподівається, що співпраця з ОПЕК+ щодо узгодженого скорочення видобутку дозволить російським чиновникам і далі підвищувати ціни на нафту та продовжувати підтримувати доходи федерального бюджету, намагаючись впоратися зі зростаючим федеральним дефіцитом росії, пов'язаним з війною в Україні.

Bloomberg додає, що судна з грецьким капіталом перевезли близько 20 відсотків російської нафти у 2023 році, але зробили це в межах цінового ліміту G7. За повідомленнями, грецькі чиновники лобіювали в ЄС пом'якшення заходів, які призвели б до більш жорстких обмежень для судноплавних компаній у торгівлі з рф. Три великі грецькі судноплавні компанії припинили транспортувати російську нафту в листопаді 2023 року, після того як у жовтні 2023 року були запроваджені американські санкції проти третіх осіб, які допомагали росії оминути встановлений ліміт цін на російську нафту в G7.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що обмеження ціни на російську нафту продовжує діяти. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій Міністерством фінансів Великої Британії.

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