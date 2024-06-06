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Суспільство та люди

Не півмільйона: військові уточнили, скільки українців необхідно мобілізувати у 2024 році

17:32 6 червня 2024
Мобілізація в Україні

За даними військових, потреба у мобілізації українців у 2024 році становить 110 тисяч осіб. Про це повідомив народний депутат України, заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко, інформує «Укрінформ».

«Під час планування контрнаступу під керівництвом головнокомандувача Валерія Залужного виникла потреба у мобілізації 500 тисяч осіб, допомога від міжнародних партнерів, на жаль, затримувалась», — нагадав він.

За словами політика, коли новим головнокомандувачем ЗСУ був призначений Олександр Сирський, був затверджений план оборони на 2024 рік, який не передбачав залучення такої великої кількості нових військових.

Горбенко акцентував, що для забезпечення призову 500 тисяч осіб необхідна зброя та величезний фінансовий ресурс для навчання й утримання новобранців.

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«Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100−110 тисяч осіб. На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців», — поінформував він.

Як писали «ФАКТИ», президент Володимир Зеленський на своїй підсумковій пресконференції 19 грудня 2023 року розповів про пропозицію Генштабу ЗСУ мобілізувати додатково 450−500 тисяч осіб. За його словами, мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додатково 500 млрд грн.

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