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Гроші

Українці можуть отримати до 54 тисяч грн допомоги на сім’ю: як подати заявку

11:25 7 червня 2024
Грошова допомога

З початком агресії росії проти нашої держави низка міжнародних благочинних організацій, серед яких і Mercy Corps підтримують українців, надаючи допомогу різних видів.

Нещодавно у рамках проєкту «Місцева, інклюзивна та різнобічна екстрена допомога населенню, яке постраждало внаслідок війни в Україні (LIVES) 3.0», що його реалізує громадська організація «Відповідальні громадяни» спільно з Mercy Corps за фінансової підтримки великобританського уряду, оголошено прийом заявок на багатоцільову грошову допомогу.

Хто може отримати грошову допомогу

Проєкт LIVES 3.0 спрямований на підтримку домогосподарств у Донецькій і Запорізькій областях.

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Претендувати на допомогу цього разу можуть сім’ї, що мешкають у Дружківській громаді Донецької області — як місцеві жителі, так і переселенці.

Допомога надається домогосподарствам, які:

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  • отримують сукупний щомісячний дохід не більше 6318 грн на кожного,
  • проживають у колективних центрах або в пошкодженому внаслідок бойових дій житлі,
  • доглядають за людьми з інвалідністю,
  • виховують 3 або більше дітей віком до 18 років,
  • мають тільки одного з батьків із неповнолітніми дітьми,
  • утримують вагітних або жінок, які годують груддю,
  • мають у своєму складі людей, старших за 60 років,
  • очолюються самотньою літньою людиною (60+),
  • утримують безробітних 50−59 років, які не мають пенсії чи іншого постійного доходу.
  • піклуються про людей із важкими хронічними захворюваннями.

Сума фінансової багатоцільової допомоги становить 3600 грн на місяць і виплачується одразу за три місяці. Претендувати на виплати можуть тільки 5 осіб в одному домогосподарстві. У цьому випадку сума допомоги складе 54 000 грн.

Як отримати грошові виплати

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Для реєстрації потрібно заповнити форму за посиланням.

В той же час в організації попереджують, що заповнення заявки не гарантує отримання грошової допомоги. Відбір домогосподарств проводитиметься на основі їх:

  • місця проживання,
  • структури,
  • статусу
  • доходу.

У разі схвалення заявки з вами самі зв’яжуться представники організації для підтвердження даних.

Також нагадаємо, що від червня змінилися й правила надання державної допомоги вимушеним переселенцям.

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