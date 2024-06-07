Українці можуть отримати до 54 тисяч грн допомоги на сім’ю: як подати заявку

З початком агресії росії проти нашої держави низка міжнародних благочинних організацій, серед яких і Mercy Corps підтримують українців, надаючи допомогу різних видів.

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно у рамках проєкту «Місцева, інклюзивна та різнобічна екстрена допомога населенню, яке постраждало внаслідок війни в Україні (LIVES) 3.0», що його реалізує громадська організація «Відповідальні громадяни» спільно з Mercy Corps за фінансової підтримки великобританського уряду, оголошено прийом заявок на багатоцільову грошову допомогу.

Хто може отримати грошову допомогу

Проєкт LIVES 3.0 спрямований на підтримку домогосподарств у Донецькій і Запорізькій областях.

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Претендувати на допомогу цього разу можуть сім’ї, що мешкають у Дружківській громаді Донецької області — як місцеві жителі, так і переселенці.

Допомога надається домогосподарствам, які:

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отримують сукупний щомісячний дохід не більше 6318 грн на кожного,

проживають у колективних центрах або в пошкодженому внаслідок бойових дій житлі,

доглядають за людьми з інвалідністю,

виховують 3 або більше дітей віком до 18 років,

мають тільки одного з батьків із неповнолітніми дітьми,

утримують вагітних або жінок, які годують груддю,

мають у своєму складі людей, старших за 60 років,

очолюються самотньою літньою людиною (60+),

утримують безробітних 50−59 років, які не мають пенсії чи іншого постійного доходу.

піклуються про людей із важкими хронічними захворюваннями.

Сума фінансової багатоцільової допомоги становить 3600 грн на місяць і виплачується одразу за три місяці. Претендувати на виплати можуть тільки 5 осіб в одному домогосподарстві. У цьому випадку сума допомоги складе 54 000 грн.

Як отримати грошові виплати

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Для реєстрації потрібно заповнити форму за посиланням.

В той же час в організації попереджують, що заповнення заявки не гарантує отримання грошової допомоги. Відбір домогосподарств проводитиметься на основі їх:

місця проживання,

структури,

статусу

доходу.

У разі схвалення заявки з вами самі зв’яжуться представники організації для підтвердження даних.

Також нагадаємо, що від червня змінилися й правила надання державної допомоги вимушеним переселенцям.



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